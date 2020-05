Trampova nova portparolka obećala: Nikada neću lagati građane

Nova portparolka američkog predsjednika Donalda Trampa, Kejli Mekenani, danas je, na prvoj konferenciji za medije, obećala da će javnosti uvijek govoriti istinu.

“Neću vas nikad lagati. Možete mi vjerovati na riječ”, rekla je Meknani u Bijeloj kući.

Trenutna američka vlada ima posebno napet odnos s medijima. Washington Post je izračunao da je Tramp iznio 18.000 “lažnih ili varljivih tvrdnji” kao predsjednik.

Konferencija Mekenani bila je prvo obraćanje šefice za odnose s javnošću od prve polovine 2019. godine.

Press Sec. Kayleigh McEnany: "I will never lie to you." pic.twitter.com/QNSkLkW5I0

— The Hill (@thehill) May 1, 2020