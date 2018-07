Četvorica dječaka izvučena iz pećine, misija pauzirana

Četvorica dječaka spasena su iz pećine na sjeveru Tajlanda, tokom akcije koja je počela rano jutros, javljaju svjetski mediji. Čeka se da i ostalih osam dječaka i njihov trener budu izvučeni, a AP javlja da će sljedeća faza operacije početi za 10 do 20 sati.

BREAKING: Thai official heading the cave rescue says the next phase of the operation to start in 10-20 hours. — The Associated Press (@AP) July 8, 2018

Iako je ranije najavljeno da će spasioci prvo izvući dječake koji su slabiji, izvukli su najzdravije. To su, pretpostavlja se, učinili jer je misija izuzetno rizična, a sa dječacima koji su u lošijem zdravstvenom stanju svaka greška mogla bi da bude kobna.

Six boys have exited Thai cave: senior member of rescue team https://t.co/vmhz5Y85QT — Reuters World (@ReutersWorld) July 8, 2018

BBC je ranije objavio snimak na kom se vide ambulantna kola koja napuštaju mjesto na kome se nalazi pećina.

Ambulance just left with sirens pic.twitter.com/KUJi7nBUaE — Helier Cheung (@HelierCheung) July 8, 2018

Dječaci bi trebalo da rone kroz uske prolaze, u pratnji po dvojice ronilaca.

This is how narrow and risky the evacuation of the 12 kids and coach would be. A Thai Navy Seal lost his life yesterday night in the cave placing tanks inside the 3rd cave. RIP#ถ้ำหลวง #ThamLuang #Thamluangcave #13ชีวิตต้องรอด #Thailand pic.twitter.com/HjO1zbr0My — anonymousAsia (@anonymousAsia) July 6, 2018

Prije ulaska spasilaca u pećinu evakuisano je osoblje, osim spasilaca, ljekara i obezbjeđenja.

Akciju sprovodi 13 stranih ronilaca i pet pripadnika tajlandskih mornaričkih “foka”.

The rescue operation has begun to bring home the young soccer players and their coach.#ภารกิจนำหมูป่ากลับบ้าน #ThamLuang #ถ้ำหลวง #Thailand #ThainavySEAL

Photo Credit: FB – Thai NavySEAL

11.11 am | July 08, 2018 pic.twitter.com/Weq24ZE0AI — :♥: BieBie_Ying :♥: (@BieBie_Ying) July 8, 2018

Komandir akcije spasavanja, Narongsak Osatanakorn, rekao je da su 12 dječaka i njihov trener fudbala fizički spremni i mentalno odlučni za izvlačenje iz pećine, a nivo vode u njoj optimalan je za spasavanje.

Juče je zvanično počela sezona monsuna u Tajlandu, koja će trajati do oktobra.

Dječaci i njihov trener su zarobljeni u pećini od 23. juna.