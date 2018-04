Za najavu kraja rata u Koreji zaslužan je Donald Tramp

Američki stručnjaci i južnokorejska ministarka vanjskih poslova izjavili su da je američki predsjednik Donald Tramp velikim dijelom zaslužan za sastanak dviju Koreja.

<<<Zagrljaj koji mijenja svijet<<<

Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in i sjevernokorejski vođa Kim Džong Un danas su obećali da će raditi na denuklearizaciji Korejskog poluostrva i službenom proglašenju kraja Korejskog rata do kraja godine.

Stručnjaci za nacionalnu bezbjednost, pa čak i južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova, odaju priznanje Trampu zbog održavanja istorijskog sastanka, piše CBS News. Ranije je južnokorejska ministarka vanjskih poslova Kang Kyung-wha za CNN izjavila da je “Tramp velikim dijelom zaslužan za dovođenje Kima do pregovora”.

“Smatram da predsjednik zaslužuje priznanje za to što smo stigli ovako daleko. Nijedan predsjednik nije stavio toliki pritisak na Sjevernu Koreju kao Donald Tramp i to je dobra stvar”, izjavio je Michael Morell, CBS-ov viši saradnik za pitanja nacionalne bezbjednosti.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018