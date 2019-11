Hoće li se Grabar Kitarović samouništiti do izbora?

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović se tokom svojeg dosadašnjeg mandata na Pantovčaku brendirala kao fabrika gafova i samoproizvedenih skandala, no ono čemu svjedočimo proteklih mjeseci nadilazi dosad uspostavljene Kolindine standarde, piše Index.hr.

U periodu kada bi trebalo da uhvati zalet za reizbor i još pet godina predsjedničkog mandata, kada bi trebalo da zrači samopouzdanjem i projektuje da je sigurna pobjednica koja zaslužuje nastavak predsjednikovanja, Kolinda je otišla u potpuno suprotnom smjeru, pokazujući šokantnu dozu neodlučnosti i nekontrolisanog ponašanja.

Izgleda kao da je najveći neprijatelj Kolinde u predsjedničkoj kampanji baš ona sama, da hrvatska predsjednica sprovodi temeljnu političku autodestrukciju baš kada bi trebalo da ima snage i umijeća za novi uzlet.

Blamaža na proslavi Dana pobjede

Kolindin politički karambol započeo je u Kninu na proslavi Dana pobjede, konkretno na prijemu za vojne zapovjednike dan prije proslave godišnjice Oluje. Predsjednica je prethodno objašnjavala da kandidaturu ne objavljuje jer ne želi kninsku proslavu da uvuče u predsjedničku kampanju, nego želi doći kao predsjednica RH koja je iznad prizemnih, dnevnopolitičkih drama.

Umjesto toga Kolinda je na kninskoj tvrđavi pjevala, teturala, održala bizarni govor miješajući hrvatski i engleski jezik te u javnosti ostavila dojam da je bila pod uticajem alkohola jer ponašanje koje je pokazala samo u tom slučaju može biti normalno. Sjutradan je pak okupljenim novinarima de facto objavila kandidaturu, rekavši da će se s njima kao predsjednica “viđati još pet godina”, čime je učinila baš ono što je navela da je neprimjereno važnosti Dana pobjede.

Očekivano bi bilo da je predsjednica nakon četvrte godine mandata sposobna rutinirano, smireno i uvjerljivo odraditi protokolarnu dužnost poput obilježavanja Oluje, no Kolinda to nije bila u stanju. Uspjela je prvenstveno u tome da potakne ismijavanje i propitivanje vlastite sposobnosti da vodi predsjedničku kampanju i uzme još jedan mandat.

Skandalozni intervju za Hrvatski tjednik

Jednak skandal proizveo je i intervju koji je Kolinda dala proustaškom Hrvatskom tjedniku, u kojem je izjavila nekoliko skandaloznih stvari, na primjer u kontekstu ustaškog zločinca Ante Pavelića napomenuvši da onaj ko je bez grijeha baci prvi kamen. Čak je iskoristila priliku da neformalno najavi kandidaturu.

“Naravno, idem u kandidaturu za novi predsjednički mandat, objaviću je uskoro. Ali želim prije toga da radim kao predsjednica što veći dio mandatnog vremena”, rekla je Grabar-Kitarović u velikom intervjuu glavnom uredniku i direktoru Hrvatskog tjednika Ivici Marijačiću. List je inače poznat po tome da su Kolindu na naslovnici opisali kao bestidnicu, a papu Franja kao Antihrista.

Marijačić je otkrio da su se iz kancelarije predsjednice javili njemu za intervju tj. da je to bila Kolindina ideja, vjerojatno da se umili ekstremno desnim glasačima koje je izgubila nakon smjene savjetnika Mate Radeljića i kampanje Velimira Bujanca protiv nje. Rezultat ove medijske akcije je bio takav da se još više zamjerila antifašistima i evropski orijentiranim građanima, dok joj donedavni podržavaoci sa desnog kraja nisu oprostili.

Povezanost sa osumnjičenim silovateljem

Upetljala se i u skandal sa hapšenjem HDZ-ovca i bivšeg boksera Damira Škare zbog sumnje za silovanje zaposlene u Autoklubu Siget, čiji je dugogodišnji predsjednik. Škaro je svojevremeno bio Kolindin zvanični izaslanik i sa njim se rado fotografisala i družila, no kada je otkriveno da je Škaro potencijalni serijski silovatelj svojih zaposlenih, Kolinda nije bila baš jasna u osudi.

“Iz Kabineta predsjednice poručuju, ne ulazeći u konkretan slučaj, kako predsjednica Republike uvijek i bez rezerve najoštrije osuđuje seksualno, porodično kao i svaki drugi oblik nasilja. Takođe, predsjednica podstiče svaku ženu da prijavi svaki oblik nasilja te od institucija očekuju pravovremenu, brzu i efikasnu reakciju”, poručili su iz Kabineta predsjednice. Kolinda sama nije htjela ništa da kaže protiv Škare ili da podrži žene koje su bile žrtve seksualnog nasilja.

Kolinda je napravila gaf kad je posjetila Krapinu uoči 54. Festivala kajkavskih popevki. Grabar-Kitarović je istakla da je šefica njenog kabineta Zagorka. Usput je spomenula pjesmu “Pod brajde”, autora Rajka Suhodolčana. Hrvatska predsjednica se očito zbunila rekavši da je ta pjesma nastala u “vremenima kada se nije smjela spominjati Hrvatska”. Inače, pjesma je nastala 1999. godine.

Bizarna turneja po Americi

Krajem septembra se Kolinda zaputila na turneju po Americi. U zabavnom ironičnom obrtu, Kolinda je uspjela da zasjeni blamažu svog puta u SAD 2016/2017, kada se slikala ispred ograde Bijele kuće i to tako što je ovu turneju pretvorila u mnogo veću blamažu, mahnito teturajući kroz niz apsurdnih i grotesknih situacija.

Sve je započelo Kolindinim susretom u Klivlendu sa šampionom borilačkih sportova Stipom Miočićem, s kojim je predsjednica Hrvatske pred kamerama odradila kratku sesiju vježbanja. Uslijedio je posjet Pitsburgu, u kom je Kolinda prisustvovala proslavi 125. godišnjice Hrvatske bratske zajednice, a onda je otišla u Njujork, na 74. Generalnu skupštinu UN. Tu je počeo glavni program Kolindinog show-a po Americi.

Hrvatska predsjednica je ljetos na Kninskoj tvrđavi dokazala da ima želju da pjeva, ali ne i talent, no u Njujorku je odlučila odlučno da demonstrira i odbrani svoje pravo na pjevanje u javnosti. Ona i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman su s tamburašima iz dijaspore zapjevali nekoliko domoljubnih pjesama, sve naravno pred kamerama, što je na kraju izgledalo kao parodija domoljublja. Pjevali su “Croatio, iz duše te ljubim”, “Velu Luku” te “Krist na žalu”, jednu od omiljenih Kolindinih pjesama.

Forsiranje pjevačkih nastupa

Za svoj najnoviji pjevački nastup Kolinda je dobila i apaluz okupljenih, a onda je poručila: ”Samo ovi neki mediji pišu da ne znam da pjevam, a ja znam!” U tom trenutku je postalo legitimno zapitati se je li Kolindino ponašanje prestalo biti samo politički problem i je li postalo javno-zdravstveni.

Glavna tema intervjua koji je iz Njujorka dala za HTV nijesu bile UN i Generalna skupština, nego Kolindino pjevanje, o kojem je govorila duže nego o hrvatskoj vanjskoj politici, temi koja za razliku od pjevanja zaista spada u njena predsjednička ovlašćenja.

“Ne možete nikad sve zadovoljiti, kada biste se to trudili, ne biste imali svoje mišljenje. Ja sam rekla uvijek: ‘Ko pjeva, zlo ne misli.’ Ja pjevam tako kako pjevam. Kada sam bila mala, crkveni hor me prihvatio, uprkos mom uštonavanju, sad sam malo bolja, ali ipak sam odlučila da prihvatim one prijedloge Žaka Houdeka i još nekih koji su mi predložili da poradim na glasu, no problem je u tome što i ne stignem puno da pjevam. Kada sam pjevala u crkvenom horu, imala sam vremena za vježbanje jer je to kao i svaka druga aktivnost, morate puno pjevati da biste dobro pjevali. No, nije to bitno. Bitno je da se tim gestom daje do znanja: ‘Ja sam čovjek, ja sam žena, ja sam jedna od vas'”, rekla je o svom istorijskom pjevačkom nastupu u Njujorku Kolinda.

Nije tu stala, nego je snažno podržala pravo svakog hrvatskog državljanina na pjevanje “ili neke druge aktivnosti”.

“Ja ću stati za ovaj mikrofon pa makar me cijela Hrvatska kritikovala, ali ću vam otpjevati jednu pjesmu jer moram trčati na aerodrom da bih stigla u Njujork na ove sastanke u Generalnoj skupštini, da vam pokažem koliko ste mi bitni i važni, koliko je hrvatsko zajedništvo važno. Briga me ko će me kritikovati i briga me ako štonavam. Niko ne bi trebalo da se ustručava ni od pjevanja ili neke druge aktivnosti ako ti neko kaže da nisi u tome dobar”, istakla je predsjednica Hrvatske.

Kolinda je i, nekontrolisano se klateći, otkrila i kako bi ona spasila Hrvatsku. “Kada bismo vratili sve ove ljude koji su širom svijeta poznati, zaista bismo bili najrazvijenija zemlja na svijetu, ja u to vjerujem i na tome ću nastaviti da radim”, kazala je. U svakom slučaju, Kolindin plan za spas Hrvatske je u tome da “sve ove ljude” iz dijaspore dovede u Hrvatsku.

Fijasko na zvaničnoj objavi kandidature

Objava kandidature je trebalo da bude tačka preokreta u Kolindinoj predsjedničkoj kampanji. Više puta je zakazivana i otkazivana, pa se u javnosti razvio interes za to kako će cijela stvar zaista izgledati kad Kolinda skupi petlju da zvanično krene u trku za drugi mandat. Kolinda je kandidaturu objavila početkom oktobra u podrumu (?!) Matice Hrvatske, a sve se pretvorilo u još jedan fijasko.

Kolinda je govorila oko pola sata, a nije rekla ništa pametno, nego se samo besramno umiljavala ekstremnoj desnici i loše dirigovala bizarnoj publici od stotinak ljudi koji su dovedeni da joj aplaudiraju, ali nisu znali kada tačno treba početi, a kada završiti. Kolinda je tokom izlaganja morala nekoliko puta značajno zastati ili čak dati signal glavom da je sada mjesto na kojem očekuje aplauz, a njeni bi fanovi – mladi i drugi članovi HDZ-a – bez entuzijazma ispunili svoj zadatak.

Vjera je jedan od mnogih desničarskih pojmova koji su dominirali Kolindinim govorom, a više puta je spominjala porodicu, hrvatskog čovjeka, hrvatsku državu, hrvatsko tlo, rat, vojsku, policiju, Franju Tuđmana, HDZ, državljane, Hrvate u BiH i dijaspori, suverenost i druge omiljene riječi desnog i ekstremno desnog biračkog tijela, dok ljudska prava nije pomenula nijedan jedini put.

“Hrvatska nije neka ‘mala zemlja’, Hrvatska nije ‘region’, Hrvatska je suverena država koja ravnopravno razgovara s drugima”, uskliknula je Kolinda u onome što je valjda trebalo da bude vrhunac njenog govora, a okupljeni su konačno spontano zapljeskali.

Pitanja novinara nisu bila dozvoljena, što je još jedan dokaz Kolindinog straha od javnosti usred predsjedničke kampanje. Komunikolozi su pak bili ujedinjeni u stavu da je Kolindina objava kandidature bila “katastrofa”, a naročito se ismijavalo to što je HDZ podijelio verziju govora sa didaskalijama, pa su svi novinari mogli da pročitaju kada se predsjednica upućuje da nabaci “blagi smiješak” i kada da pauzira za aplauz, koji u izvođenju često nije dolazio.

Pad rejtinga

Seriji gafova kao da nema kraja. U par proteklih nedjelja Kolinda je uspjela da izjavi da se Hrvatska proteže do Kupresa, koji je u BiH, učestvovala je u javnom pritisku na pravosuđe izjavivši da bi sudije trebalo da slušaju narod itd.

Sve to se moralo odraziti i na Kolindin rejting u anketama. Predsjednica za svoj rad odavno nema podršku većine. Njen rad ne odobrava 52 odsto ispitanika, a odobrava njih 40 odsto, dok ne zna njih 9 odsto, pokazao je najnoviji Crobarometar.

To je za nju i dalje jedan od lošijih rejtinga otkad je u Kabinetu, a sve se događa u predvečerje izbora. Na primjer, prije par mjeseci, u junu, hrvatska predsjednica je mogla da računa na 47 odsto birača koji su odobravali njen rad, ali i njih 46 odsto koji su mislili suprotno.

Kolinda Grabar-Kitarović i dalje je prva na listi popularnih političara. Pozitivan dojam o njoj ima 52 odsto ispitanika, a njih 40 odsto negativan, ali ona je u izbornoj godini u kojoj je izgubila 15 postotnih poena. Trendovi idu protiv Kolinde.

S obzirom na to da Kolinda proizvodi najmanje jedan gaf nedjeljno, nije iznenađujuće što se nalazi usred najnovijeg skandala, koji je započeo govorom na dodjeli nagrade Asocijacije Fulbright, u kom je izjavila da je “rođena kao djevojčica s krive strane Gvozdene zavjese”, a metastazirao u napad na zavičajni nogometni klub iz Rijeke. Kolinda je tvrdila da je NK Rijeka bila rezervni klub Partizana i Zvezde, zbog čega se od nje morao ograditi i lokalni HDZ, njena vlastita stranka. Zaista je nevjerovatno da predsjednička kandidatkinja usred kampanje antagonizuje svoj zavičaj i zamjera se navijačkim grupama, ali Kolinda radi baš to, piše Index.