Stefanović: Krvava košulja je zastava Srbije

Politika crtanja meta je pokazala svoje pravo lice i krvava košulja nažalost je zastava Srbije, kaže u intervjuu za DW predsjednik Levice Srbije, koja je dio opozicionog Saveza za Srbiju, Borko Stefanović, nakon što je fizički napadnut i tribina Saveza za Srbiju u Kruševcu završena u urgentnom centru.

“Ovo je nova faza netrpeljivosti i opšte podjele u društvu koja je napravljena od strane režima. Dakle, režim jeste kriv za stvaranje atmosfere linča, progona i fizičkih napada. Ali, ta grupa koja je mene napala nije to uradila zbog atmosfere – oni su za to dobili nalog, pratili su nas, i to je organizovana grupa ljudi koja je tačno znala šta radi. Sa jedne strane imamo atmosferu istrebljenja svih koji ne misle isto, a sada i fizičke napade, što ima sve odlike fašizma”, rekao je.

I kada dobijete udarac metalnom šipkom u potiljak, dodao je, to jeste pokušaj ubistva.

“To nije nasilničko ponašanje, kako su neki okarakterisali. Jako mi je žao što je i predsjednik Srbije u svom nastupu rekao da su ovo lake tjelesne povrede i da ima više verzija događaja. Nema više verzija osim ove: ulazeći na tribunu napadnut sam iz mraka, s leđa, oboren na zemlju, gdje su me dok sam kratkotrajno bio bez svijesti šutirali po licu i tijelu i nakon toga brzo pobjegli. Dakle, nema nikakve šanse da se to desilo slučajno i nema ničeg spontanog u tome. Motiv može biti samo politički, jer to nije bila nikakva svađa, ili tuča ili incident u saobraćaju”, kazao je Stefanović.

Kako naglašava, za njih u opoziciji priča nije završena tim što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da su napadači brzo uhapšeni i da je država svoje obavila.

“Ta priča ne može biti završena dok ti ljudi ne izađu pred lice pravde u punom obimu, i dok se to ne desi i za njihove nalogodavce. Znajući da nisu pronađene ni ubice Olivera Ivanovića, niti su razriješena mnoga druga ubistva, nisam preveliki optimista. Ali, što se nas politički tiče, ovo nikako nije završena priča, jer su nam pokazali da žele da nas zaustave, i pokazali da je i ovako prisutno nasilje samo još dublje ušlo u srpsku politiku”, poručio je Stefanović.