Vučić: Nakon 70 godina ispunjava se san, spajamo Srbiju i Crnu Goru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da danas počinje izgradnja jedne od najtežih dionica autoputa ka Crnoj Gori i istakao da se poslije 70 godina ispunjava san građana tog dijela zemlje, kao i da će za neku godinu Srbija biti spojena auto-putem sa Crnom Gorom.

Vučić je zahvalio velikom broju građana iz Požege, Čačka, Lučana, Donjeg Milanovca, Arilja i Ivanjice i drugih mjesta što su došli na otvaranje radova.

“Čekali ste 70 godina na ozbiljnije promjene”, rekao je Vučić i dodao da sve što je ranije bilo nemoguće, uprkos brojnim obećanjima prethodne vlasti, danas postaje moguće.

Vučić je rekao da su Kinezi zainteresovani da grade i autoput od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom i izrazio očekivanje da će uskoro biti otvoreni radovi i na toj dionici.

Kako naveo, na toj dionici su kosine manje nego u Grdeličkoj klisuri, ali će biti teža gradnja tunela, koji će se na ukupno 31 kilometara autoputa protezati u dužini od 12 kilometara u oba smjera.

Vučić kaže da će se graditi i krak autoputa ka Crnoj Gori koji će povezati Arilje, Ivanjicu, Sjenicu i Novi Pazar.

“To je tih nedostajući 107 kilometara do Crne Gore i to će biti najskuplja dionica i najzahtjevnija”, rekao je on i dodao da će sa Kinezima najvjerovatnije biti napravljen dogovor i za tu dionicu.

On dodaje da će sa završetkom te dionice biti ispunjen istorijski san da se auto-putem spoje Srbija i Crna Gora.

“Već se radi, navodi, projekat za drugi krak auto-puta ka Užicu, Kotromanu i Višegradu kako bi se spojio zlatiborski i moravički dio Srbije sa sa BiH i Republikom Srpskom”, naglasio je Vučić.

Takođe, ističe da će biti povezan taj dio zemlje i sa Beogradom i podsjeća da će uskoro početi da se gradi i Moravski koridor koji će od Preljine ići do Kraljeva, Trstenika, Kruševca i Pojata.

“Sve što nismo uradili 70 godina biće gotovo sada za dvije godine. Sve što smo mislili da se nikad neće dogoditi”, istakao je on.

Vrijednost radova na dionici od Preljine do Požege je 450 miliona eura.