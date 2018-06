Google planira da pokrene online platformu za igre

Google planira da pokrene platformu za igre koja bi mogla postati konkurencija Xboxu i PlayStationu, piše portal Kotaku.

Pet osoba upoznatih s Googleovim planom izjavilo je da kompanija planira da pokrene platformu za igre na internetu. Predstavnici Googlea sastali su se u martu s nekoliko velikih kompanija na Konferenciji programera igrica (GDC) kako bi im predstavili plan za svoju online platformu nazvanu Yeti, izjavili su izvori.

