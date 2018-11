NASA objavila sliku površine Marsa

NASA bespilotna letjelica InSight sinoć je sigurno sletjela na Mars kako bi započela svoju dvogodišnju misiju kao prvi ljudski objekt dizajniran da istraži duboku unutrašnjost te planete. NASA je objavila i novu fotografiju koja prikazuje površinu Marsa.

“Sonda je poslala na Zemlju signale ukazajući da su njeni solarni paneli otvoreni te da se pune prikupljajući sunčevu svjetlost”, objavili su iz NASA.

Our Mars Odyssey orbiter phoned home, relaying news from @NASAInSight indicating its solar panels are open & collecting sunlight on the Martian surface. Also in the dispatch: this snapshot from the lander's arm showing the instruments in their new home: https://t.co/WygR5X2Px4 pic.twitter.com/UwzBsu8BNe

Voditelj projekta Tom Hoffman kazao je kako se sada njegov tim može malo odmoriti jer znaju da je sa solarnim sistemom sve u redu, te da puni baterije.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:

InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw

