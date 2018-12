Šta se to čuje na Marsu?

Sonda InSajt koja se od prošle nedjelje nalazi na površini Marsa, snimila je zvuke marsovskog vjetra, tutnjavu niske frekvencije.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 7, 2018