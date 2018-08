Najiščekivaniji Nokia telefon kreće na globalno putovanje

HMD Global je svoj prvi iPhone X-inspirisani Nokia telefon sa izrezom predstavio u maju. Kompanija je, nakon objave u Kini, odlučila da Nokia X6 model raširi globalno. Telefon iz srednjeg segmenta je kao Nokia 6.1 Plus prošlog mjeseca debitovao u Hong Kongu, a sada je dostupan i u Indiji kao kompanijin “najiščekivaniji telefon”.

Nokia 6.1 Plus nije usamljen u dolasku na tržište, jer sa njim stiže i Nokia 5.1 Plus, ranije poznat kao Nokia X5.

Nokia 5.1 Plus je nešto skromniji od 6.1 Plus modela, a ima MediaTek Helio P60 procesor i 3GB RAM-a u poređenju sa Qualcomm Snapdragon 636 čipom i 4GB RAM-a. Displeji oba telefona imaju dijagonalu od 5.8 inča, ali 5.1 Plus stiže sa širim izrezom u ekranu. Postoji bitna razlika u rezoluciji, jer Nokia 6.1 Plus ima Full HD+ (2280 x 1080p), dok 5.1 Plus ima skromniju HD+ (1520 x 720p) rezoluciju.

Oba telefona su osigurala najnoviji softver preko Google Android One programa, kao i AI poboljšanja kamere. Nokia 6.1 Plus ima superiorniju primarnu kameru od 16MP + 5MP sekundarnu, dok 5.1 Plus kombinuje 13MP i 5MP kamere. Kada su prednje kamere u pitanju 16MP senzor je dio 6.1 Plus telefona, dok slabiji model ima 13MP prednju kameru.

Trenutno, cijena je poznata samo za Nokia 6.1 Plus model i to za tržište Indije, gdje će koštati oko 230 dolara za 64GB model, a prodaja kreće od 30. avgusta.