Samsung Galaxy S8 i S8+ pametni telefoni za koje ne postoje granice

Samsung je svijetu predstavio Galaxy S8 i S8+, telefone koji pomjeraju granice pametnih telefona svojim besprekorno dizajniranim hardverom i novim načinom interakcije korisnika sa svojim uređajem.

Nova S serija biće dostupna u modelima sa dijagonalom od 5,8 inča (Galaxy S8) i 6,2 inča (Galaxy S8 Plus). Beskrajni ekran (Infinity display) i dizajn bez okvira donose glatku, neprekidnu površinu bez dugmića ili oštrih ivica. Kompaktni dizajn Galaxy S8 modela omogućava da se telefon udobno koristi jednom rukom, a staklo Corning® Gorilla® Glass 5 i na prednjoj i na zadnjoj strani donosi trajnost, ali i visokokvalitetnu završnu obradu.

Premium kamera od osam megapiskela sa automatskim zumiranjem sa prednje strane i Dual Pixel kamerom od 12 megapiksela sa zadnje strane, obezbijediće najbolje fotografije u uslovima slabog osvjetljenja, najbolji zum i zaštitu od „mutnih“ fotografija.

Galaxy S8 i S8+ se odlikuju prvim 10-nm čipom u ovoj industriji, što daje veću brzinu i efikasnost. Kao prvi mobilni uređaji sa premium HDR funkcijom, Galaxy S8 i S8+ omogućavaju da vidite žive boje i kontraste dok gledate svoje omiljene video sadržaje. Izgrađeni su na platformi Samsung Knox koja odgovara standardima bezbjednosnih službi. Uz to, ovi telefoni nude široku paletu biometrijskih tehnologija, uključujući senzor za otisak prsta, skener dužice oka i mogućnost prepoznavanja lica. Galaxy S8 i S8+ dolaze i sa osnovnim Galaxy funkcijama koje su korisnici već zavoljeli, kao što su: otpornost na vodu i prašinu, MicroSD podrška do 256GB, Always on dispej i brzo bežičnog punjenje.

Novi modeli serije S će se takođe povezati i sa novom Gear 360 kamerom kako bi proizveli video snimke od 360 stepeni u 4k rezoluciji. Posebnu pažnju privukao je Samsung DeX, jedinstveno rješenje koje pametni telefon transformiše u desktop uređaj. Sa ovom novotarijom korisnici lako mogu da prikažu i mijenjaju podatke na svom telefonu, čime rad sa pametnog telefona postaje brži i efikasniji.

Galaxy S8 i S8 plus je već dostupan u prodaji u „ponoćno crnoj“, „orhideja sivoj“ i „arktički srebrnoj“ boji.

Ovaj tekst je dio plaćenih objava.