Uspješan let robot-ptice sa pravim perjem

Naučnici su kreirali robota po imenu PigeonBot, koji je sastavljen od 40 pera i još nekoliko drugih stvari.

Dok avioni manevrišu tako što mijenjaju položaj krilnih elemenata, ptice mogu da promijene čitav oblik krila, a u zavisnosti od toga na koji način lete.

Upravo se na taj način povećava efikasnost krila, pa su naučnici poželjeli da ove elemente integrišu u leteće mašine.

Meet PigeonBot, a biohybrid, flying robot that combines the propeller, fuselage, and tail of a man-made aircraft with the wing structure and actual feathers of a pigeon. https://t.co/q4z7byBTzF

