Erotske igrice za svaki horoskopski znak

Otkrijte u kom znaku se kriju najbolji ljubavnici, ko voli da eksperimentiše u krevetu i koje su omiljene poze u seksu za svaki horoskopski znak.

Provjerite da li Zodijak tačno opisuje i vašu seksualnost.

OVAN

Žena: Ova dama jednosmerno i veoma direktno pristupa seksu i erotici. Smatra da su zadovoljstvo i uživanje neophodni za dobar ljubavni odnos, jer ako seks nije dobar, čemu sve ostalo. Ona je vatrena, svoje seksualne sklonosti izražava veoma jasno i u njima učestvuje veoma otvoreno. Često je sama inicijator seksualnih odnosa. Podjednako cijeni nježno maženje i veoma žestoke seksualne odnose. Omiljena poza joj je kada je ona odozgo.

Muškarac: On je sklon da svoju seksualnu energiju previše naglo koristi, neće dugo razmišljati kakav utisak to ostavlja na vas. Ipak ga astrolozi smatraju jednim od najboljih ljubavnika među horoskopskim znacima. Osim što odlično poznaje anatomiju, lako uočava erogene zone svog partnera. Spreman je na sve, njemu nije strano ništa što dvoje ljudi žele da urade. Uvijek je otvoren da u presudnim trenucima bude odlučan. Sve poze su mu omiljene.

BIK

Žena: Na vas će ostaviti utisak mile i dopadljive osobe, mirne, možda pomalo trome, ali veoma krotke. Ni na pamet vam neće pasti kada sa njom budete postali intimni šta vas tu sve očekuje. Njeni seksualni nagoni su veoma jaki, ali oni podrazumijevaju i romantiku, kao u starim holivudskim filmovima. Dugi pogledi u oči propraćeni adekvatnim riječima opustiće je dovoljno da vam dozvoli da je upoznate u potpunosti. Kao ljubavnica je veoma strastvena i spremna da prihvati i da inicijativu. Voli česte promjene poza tokom odnosa.

Muškarac: Oni ostavljaju utisak smirenih osoba sigurnih u sebe, ali to je samo poza. U stvari su veoma stidljivi, ali, na njihovu sreću, okolina to često tumači kao smirenost. Njihovu stidljivost u horoskopu označava Mjesec, koji je takođe pokazatelj njihove potencije. Ako je dobro aspektovan, vi ćete biti prava srećnica sa takvom osobom pored sebe. U suprotnom, uz vaše ohrabrenje sve će biti savršeno. Najviše mi odgovara poza u kojoj je on odozdo.

BLIZANCI

Žena: Ovo su žene koje nisu toliko zainteresovane za ovozemaljsku strast koliko ih privlače razgovori o raznim svjetovima koji možda postoje oko nas. Veoma su inteligentne i produhovljene. Teško se zaljubljuju, stav prema seksu se kod njih mijenja tek u zrelijim godinama života, ali kako one u sebi sadrže dva principa, muški i ženski, budite spremni na brze promjene raspoloženja i stavova. Veoma su nježne ljubavnice, erogena zona su im najčešće ruke i ramena. Nekada ih uzbuđuje nakit na muškarcu.

Muškarac: Mada fizički djeluju pitomo i intelektualno, ako su riješili da vas odvuku u intimu svoga stana, to će sigurno i uraditi. Oni odbijanje ne priznaju. Ako je riječ o duplom blizancu, to će vam biti najbolje seksualno iskustvo u životu. Veoma su maštoviti, osjetljivi i jako im je stalo da do detalja saznaju šta volite. Vas će obavestiti šta njima prija. Ne treba ih propustiti.

RAK

Žena: Najosjetljiviji horoskopski znak, njena senzibilnost se veoma jasno manifestuje, kako u ljubavi tako i u seksu. Nešto kasnije postaju zreli u odnosu na svoju generaciju, ali kada jednom osete čari seksa, ne dozvoljavaju sebi velike pauze. Da bi zaista uživali u potpunoj slobodi erotskih doživljaja, potreban im je stalni partner koji ume da im pruži potpuno zadovoljenje. A onda njihov nagon postaje jedan od najjačih. Obožavaju poljupce po cijelom tijelu. Cijelo njeno tijelo je erogena zona, a stopala su na prvom mjestu.

Muškarac: Pripadnici ovog znaka su uvijek spremni na seks, rijetki su trenuci kada o njemu ne razmišljaju. Takođe su veoma zaljubljive prirode i za svaku osobu sa kojom uspostave fizički odnos smatraju da je vole. Veliki su romantičari i često sanjare. Takođe su veliki poznavaoci ženskog tijela i pravi umjetnici u ljubavi. Erogene zone su im uši.

LAV

Žena: Njoj mora sve da bude po volji, ako želite da je zadovoljite, prije svega morate imati čime. Pri tom mislimo i na materijalne kvalitete, a ne samo one rođenjem vam date. Voli upadljive, posebne, nesvakidašnje tipove muškaraca. Na svog muškarca djelimično gleda kao na svoga roba, očekuje od njega da joj ispunjava svaku želju. Voli, i to je često uzbuđuje, maženje po kosi.

Muškarac: Njega ćete teško nagovoriti na seks van udobnosti spavaće sobe, ako se to i dogodi, znači da nad njegovom seksualnošću imate veliku moć. Magnetski je privlačan i nije neskromno reći da skoro nema žene koja je uspjela da mu odoli. Erogene zone su mu veoma rasprostranjene, ali voli neobične poze u kojima može da vas posmatra. Jako mu je stalo da i vi uživate u istoj mjeri kao i on.

DJEVICA

Žena: Glumi čednu osobu ne bi li se uklopila u svoj horoskopski znak, koji je jedan od najpromiskuitetnijih znakova. Ona voli seks u kadi, šumarku, udobnom krevetu, svakom skrivenom mjestu. Potrebno je jedino da vi budete taj srećnik koji je inspiriše. Ima veoma visoke standarde kada je riječ o partnerima. Ako vas odbije zato što je suviše umorna za seks, vjerujete da se vezi bliži kraj.

Muškarac: Pripadnici ovog znaka često spadaju u feminizirani dio stanovništva, ali su veoma potentni i imaju veoma sličan ukus ženskim pripadnicama svoga znaka. Osim u tome što je on zaista prava maza, spreman da vam udovolji bez obzira na to koliko to njemu prijalo. Požrtvovan ljubavnik u svakom pogledu. Kada voli, to je najdivnije na svijetu.

VAGA

Žena: Romantična, suptilna i veoma sklona samozaljubljivanju. Nekada izgleda kao da voli da pate. Ako želite da je zadržite, budite spremni na bar dva seksualna odnosa dnevno, kao i na neprestane komplimente vezane za njen neodoljiv izgled i spretnost u vođenju ljubavi. Teško joj je odoljeti, jer zaista spada među najžešće znake zodijaka. Voli da izvodi striptiz za svog partera, a vi ćete u tome sigurno uživati, posebno jer ona obožava izazovni donji veš.

Muškarac: Najljepši na njemu je osmijeh, a drugi kvaliteti su i te kako dobri. Malo je sklon da sa godinama postane lijen kao ljubavnik. Srećom, lako ga je inspirisati, jako voli komplimente i oni su njegov afrodizijak. Moraćete često da ga slušate, jer on jedini ima odgovore na sve probleme, ali vrijedi odslušati, možda nešto i naučite. Dijele se u nekoliko grupa, oni koji su pokroviteljski nastrojeni i ne tako dobri ljubavnici i ovi drugi – malo sebični, ali zadovoljavajući.

ŠKORPIJA

Žena: Ona ne podnosi neodlučne i slabiće. Pri tom snagu ne smijete da joj pokažete, jer istovremeno voli da vodi glavnu riječ. Erogene zone su joj dlanovi. Pola sata milovanja ruku i svijet erotskih zadovoljstava je vaš, a ona je jedna od najboljih ljubavnica u astrologiji, otvorena za sve predloge i mogućnosti koje su vam pristupačne. Da bi ostala samo vaša, seks uvijek mora savršeno da funkcioniše.

Muškarac: On simbolizuje seksualnost, erotiku i sve manifestacije tjelesne ljubavi. Još mu je antička astrologija dala počasno mjesto najboljeg ljubavnika. Rijetki su muškarci ovog znaka koji su sve svoje emocije poklonili jednoj ženi. U njihovom životu uvijek postoje bar dvije istovremeno. Sa tim morate da se pomirite ako ste se zaljubili baš u njega, što nije teško imajući u vidu njegov prodorni pogled i seksepil kojim prosto zrači. Kada nađu partnerku koja im u svemu odgovara, veoma su vjerni i odani.

STRIJELAC

Žena: Ove žene imaju briljantnu maštu, što je lako primijetiti već na prvi pogled. Jako im je bitno da im u vezi ne bude ograničena lična samostalnost. Sve ostalo dobro podnose. Ne vole mnogo da razgovaraju o seksu, ali vole da istražuju, spremne su na svaku pozu iz „Kama sutre“, samo ako procijene da je partner u dobroj fizičkoj kondiciji. Imaju veoma otvoren pristup seksu i seksualnosti. Erogene zone su im rasute svuda po tijelu. Vole nježnost i romantiku, mada to često kriju.

Muškarac: Njih karakteriše dječja radoznalost. Ako imate manje od 30 godina, ne računajte na njegovu vjernost. Najgore je što on to smatra eksperimentom, a ne prevarom, tako da o tome ne vrijedi sa njim ni razgovarati. Vjerujte, on vas i dalje nepromenjeno voli. Mnogo obećavaju, ali rijetko ispune sve što kažu, tako da su zgodniji za kratke staze i flertove. Potencija im je manja nego što oni to misle.

JARAC

Žena: Voli nježnosti i male pažnje, njoj su one bitnije od dijamanata. Djeluje veoma hladnokrvno, čak i kada to nije. Spremna je da sačeka svojih nekoliko trenutaka. Ima veoma lijep hod i veoma je zapažena. Tokom cijelog života zadržava neke lijepe tinejdžerske navike. Uvijek zna šta želi i kako to da postigne. Mada je često sitna i djeluje veoma krhko, jaka je i spremna na sve da ostvari svoj cilj. Voli seks, vitezovi i vino su zbog njih izmišljeni.

Muškarac: Nemojte da očekujete od njega da vas obasipa poklonima i cvijećem, on je za to isuviše racionalan, ali ako želite osobu koja će pored vas biti i kada je najgore, on je pravi čovjek za vas. Njegova seksualnost zavisi u mnogome od ostalih faktora koji su dominirali u trenutku rođenja. Za kvalitetan seks potreban im je stalan partner pored koga se osjećaju opušteno.

VODOLIJA

Žena: Njoj nimalo ne smeta što se razlikuje od drugih, naprotiv, to često potencira. U seksu je veoma slobodna, moglo bi se reći perverzna, spremna je da proba sve o čemu je nekada čula, a da dovodi do vrhunskog seksualnog zadovoljstva. Može promijeniti mnogo ljubavnika dok konačno ne pronađe onog koji joj u potpunosti odgovara. I to mora da bude obostrano, kao i velika količina ljubavi koju će razmenjivati.

Muškarac: Poseduju veliku intelektualnu aroganciju i to mnoge odbija od njihove inače veoma privlačne spoljašnosti. Ekscentrični su i na ljubavnom planu, svi imaju različit i veoma specifičan ukus kod biranja partnera. Nekada ni sami nisu sigurni šta ih je nekoj devojci privuklo. Savršeni su ljubavnici i jako uživaju u seksualnim igrama. Čak i kada su sami, ne odustaju od seksualnih veza.

RIBE

Žena: Urođene su im ružičaste naočare kada je riječ o ljubavnim odnosima. Zato prolaze kroz pakao i mnogo emocionalno bolnih situacija. Rado se teše prolaznim seksualnim avanturama i to im pomaže da prebole prethodno bolno iskustvo. One zapravo traže čovjeka koga će voljeti do kraja svog života i sa kojim će moći da ostvare sve svoje seksualne fantazije. Stiču veliku mudrost u odnosima tokom života.

Muškarac: Veoma su odgovorni. Ni prevare im nisu strane, ali zbog njih nikada neće zapostaviti porodicu. Spadaju u veoma nježne i poželjne ljubavnike. Kažu da žena koja nije bila u vezi sa muškarcem iz ovog znaka ne zna šta je pravi seks, mada oni sami najviše uživaju u seksu kada iskreno nekoga vole. Umiju da budu veoma hiroviti i neuhvatljivi, kada to najmanje očekujete.