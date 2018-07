Čkalja je imao mračnu stranu o kojoj niko nije želio da govori

Miodrag Petrović Čkalja bez sumnje je bio najbolji glumac sa naših prostora. I dan danas svi ga pamte kao velikog glumačkog virtuoza iza kojeg je ostalo pregršt dragocjenosti za srpsku kinematografiju, a njegov humor je čak i mlađim generacijama koje nisu stigle da ga upoznaju kao lijek za dušu.

Međutim, i on je bio samo čovjek, te je imao i nekoliko mana. O tome je prvi govorio Božidar Bole Stošić koji je priznao da upravo zbog Čkalje nije odigrao ulogu u “Boljem životu”.

“U ‘Boljem životu’ me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želio da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želio da dođem na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka”, rekao je Stošić.

Na pitanje zašto su se posvađali, Stošić je rekao:

“Posvađali smo se na savjetu Beogradskog dramskog pozorišta. On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovjek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana”.

Kolege se za Čkaljinog života nisu pomirili.

Čkalja je snimio više od 90 filmova i dobio je veliki broj nagrada. Međutim, to što je bio priznati i poznati glumac izgleda da nije bilo dovoljno da do kraja života ima širok osmijeh.

Pred kraj života se žalio se kako ga muči samoća. Bio je napušten od kolega, gledajući kako mu prijatelji jedan po jedan umiru, a Čkaljin čuveni osmijeh počeo je da bledi. Godine 2002. je dobio nagradu za životno djelo “Car Konstantin”, a govorom na dodjeli potresao je publiku – kraj života dočekao je u bijedi.