Doris Dragović: Nisam diva

Pop pjevačica iz Splita i jedna od najvećih zvijezda zabavne muzike u bivšoj Jugoslaviji, Doris Dragović, kaže da joj ne prija kada je medji i publika nazovu divom.

“Ne osjećam se kao diva. Ja sam sebi uvijek ista, ona koju vidim prvu ujutro u ogledalu kad se probudim. A to baš i nije neka scena, moram priznati. Kako godine prolaze, sve mi dođe da pozdravim tu ženu u ogledalu”, istakla je Doris u emisiji “U svom filmu” na HRT-u-

“Svi smo mi naplavine rijeke života. Život nas obilježi i dobrim i lošim. Ja volim ožiljke – oni svjedoče o bogatstvu, a ne o oštećenosti. Ti nas ožiljci oblikuju, daju nam ideju kako drugi put riješiti neku situaciju”, dodala je.

Doris je priznala da je na početku karijere bila puna nesigurnosti i strahova, bez ikakve ideje o tome da bi mogla biti na sceni i pjevati, no tokom godina se promijenila.

“Od osobe pune straha i nesigurnosti polako sam se mijenjala prateći tuđe refleksije. No, danas sam sasvim drugačija jer znam da je jedino mjerilo svega isključivo u samome sebi”, istakla je pjevačica.

Kaže da ju je Tedi Spalato nagovorio da s njim ode na audiciju za pjevačicu popularnog sastava More:

“Ja ne bih nikada sama krenula tim putem da Tedi Spalato, koji mi je bio kao brat, zbog te naše bliskosti nije bio uporan i nagovorio me”, rekla je Doris koja više nije tako aktivna na sceni kao prije dvadeset godina.

“Koncerti me iscrpljuju jer je davanje veliko, a moje zalihe nisu velike, pa se onda nekako ispušem malo. Zna biti svega – i viroza, i temperatura, i pada imuniteta, pa boli ovo, boli ono, ali ništa zato”, izjavila je Doris.

Na pitanje kako se nosi sa starenjem i s vremenom koje prolazi, odgovorila je kako voli svoje godine.

“Ja volim to što imam 56 godina, to je moj dar, moj ukras, nešto što je trebalo doživjeti i proživjeti. Ja sam zahvalna na svakome ožiljku,na svakoj bori, sve nas to oblikuje, sve je to naše bogatstvo. Ne razmišljam o starenju, razmišljam o skupljanju, koliko mnogo toga imam. Kako mnogo emocija, događaja. Doživjeti to toliko je bogatstvo, a u isto vrijeme toliko rijetko. Kada stanem pred hiljadu ljudi, moja je namjera obratiti se svakomu od njih”, izjavila je Doris.