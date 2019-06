Frajle spremaju knjigu

Ženska muzička grupa Frajle obilježava deceniju trajanja, a krunisale su je albumom „Obraduj me“. Jelena Buča, koja najčešće priča u ime benda, kaže da ona i njene koleginice, Marija Mirković, Nataša Mihajlović i Nevena Buča nisu očekivale uspjeh kakav su postigle.

Od benda koji objavljuje kavere na Jutjub i nastupa po kafićima, Frajle su postale popularan muzički sastav širom regiona. Uskoro će izaći i knjiga tj. dnevnik o nastanku benda kao i svemu onome što su u protekloj deceniji proživjele ove četiri dame.

“Kada se osvrnemo iza sebe, brzo je prošla decenija. Kada zamišljate svoj san, nikada ne možete da pretpostavite kojim putem će se on ostvariti i koliko je energije, snage, odricanja, rizika, ljubavi, kompromisa i tolerancije potrebno da biste postigli cilj. Ali, to nije sve! Ljudi često misle da je uspjeh jedna tačka, neki veliki koncert, prvi album, pojavljivanje na televiziji. A uspjeh je, u stvari, održavati postignuto i ići naprijed, što je, takođe, veoma zahtjevno. Konstantan i kontinuiran rad, snaga da se sve prepreke prevaziđu, stalno rizikovanje koje vam pređe u normalno funkcionisanje, su dio uspjeha. Uspjeh je lična stvar. Zavisi ko čemu teži. Nas četiri smo se pronašle u istim ambicijama i ciljevima, sa istom snagom da u svemu tome uspijemo. Držale smo se zajedno, kao četiri musketarke, i za nas neuspjeh ne postoji. To je normalan dio puta i rasta”, kaže ona.

Nedavno ste obradovale publiku novim albumom simboličnog naziva „Obraduj me“. Otkuda ideja da se, ovog puta, predstavite u drugačijem svijetlu, kroz obrade nekih od najvećih hitova popularne muzike u regionu?

“Mi smo od samog početka, 2009. godine, obrađivale pjesme, počev od tada najpopularnijih MTV hitova, preko tamburaških i evergrin pjesama, do pop i rok numera. Tako smo i krenule u svijet muzike, postavivši pet kavera na Jutjub. I kasnije smo njegovale tu “tradiciju” kavera”.

Da li je bilo rizično upustiti se u ovakav projekat, jer se mnogo puta potvrdilo pravilo da je kopija lošija od originala. Kako ste izbjegle da vam se to dogodi?

“Mi smo se osmjelile, na samom početku karijere, kada još nismo imale svoje pjesme, da radimo obrade. Na sve kavere, tipa “Čukni vo drvo” Vlatka Stefanovskog ili “Meni trebaš ti”, Olivera Dragojevića, publika je odreagovala tako da smo za vrlo kratko vrijeme imale ogroman broj pregleda i veoma brzo naša karijera je krenula uzbrdo. Ubrzo smo snimile i prvi album, koji je bio veliki bum u muzičkom svijetu. Možda je naša mala formula 4 DA! Kada nam se nešto svidi i sve četiri se složimo, tako uradimo. A onda ide sud publike, koji, u većini slučajeva, glasi isto”.

Da li će knjiga “Dnevnik 4 frajle” zaista ugledati svjetlost dana i šta će otkriti njene stranice?

“Odlučila sam da stavim na papir kako je tekao put naše karijere, da sklonim strah od zaborava, a čitaocima približim naš život iza kulisa. Kako smo, od svirke u kafiću, dospjele do velikih bina širom svijeta i kako smo od prvog promo snimka na Jutjubu, postale regionalna senzacija. Kako smo se osjećale kada je sve vrtoglavo krenulo, kada smo spakovale kofere i iz Novog Sada se preselile u Beograd, a zatim u Zagreb, na pola godine, kako nam je bilo bez prijatelja i roditelja koje smo, u to vrijeme, sretale samo na koncertima. Kako smo, u početku, dijelile tri sendviča na četiri dijela, i da li smo i tada vjerovale u ovo danas. Veliki broj fotografija će još više dočarati čitaocima cijelu našu priču. Dnevnik se piše i mogu da kažem da sve više shvatam da je to veliki projekat, koji obuhvata prikupljanje datuma, fotografija i sjećanja. Čim budemo znale datum izdavanja, javljamo! Nadamo se što prije”.