Senad Bašić: Mnogi ne znaju da sam napustio Lud, zbunjen, normalan

Dugo vremena je prošlo otkad se Senad Bašić nije oglašavao u javnosti. Jedan od najpopularnijih glumaca i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu ekskluzivno za „Avaz“ otkriva zašto se povukao iz javnosti, kako gleda na ova, kako kaže, čudna vremena i otvoreno govori o seriji „Lud zbunjen, normalan“.

“Ja sam, zapravo, u Hrasnici, gdje mi živi otac. On ima leukemiju, a ima 86 godina, pa sam s njim. Petnaestak dana je bio u bolnici, ispumpali su mu vodu. Posvetio sam se njemu, što kažu doktori može u sekundi tamo-vamo. Tu sam s njim”, otkriva Bašić.

Kako to emotivno podnosite?

“Mi znamo za tu dijagnozu sedam godina, ali je on dobio sve – hemoterapije, citostatike, sve živo. Poslije se ispostavilo da je bio u pravu. Sve do jedan doktor, kad im kažem kad je to bilo, a da mu je ovo prva komplikacija, kaže da je to potpuno nevjerovatno. Komplikacija se desila u grozno vrijeme ove korone, čim su otvorili Angiologiju, smjestio sam ga, bio je petnaestak dana i divno su mu pomogli. Uz to, vodim online pripreme za prijemni na Akademiji. Dosta se ljudi prijavilo iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore…”

Pitaju li vas još za „Lud, zbunjen, normalan“ nakon što ste prije nekoliko godina napustili seriju?

“Vi vidite da to oni stalno repriziraju… Kako se non-stop razvijaju nove mreže, platforme, servisi, koliko se to reprizira ljudi i ne znaju da sam ja izašao iz serije”.