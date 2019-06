Švarceneger se oprobao kao reper

Legendarni glumac Arnold Švarceneger prihvatio je poziv da odrepuje nekoliko stihova u novoj pjesmi austrijskog autora Andreasa Gabalijera.

Legendarni Terminator i nekadašnji guverner Kalifornije debitovao je kao reper u pjesmi koja govori o tome da treba slijediti svoje snove. Švarceneger (71) se pojavljuje u spotu “Pump It Up – The Motivation Song”.

Austrijski reper, koji ima 34 godine, repuje o Švarcenegerovoj impresivnoj karijeri, i kao bodi-bildera i kao filmske zvijezde. Glumac mu pomaže u tome, i bez straha je prihvatio da odrepuje svoj dio stihova.

“Hej, ja sam Arnold Švarceneger i pažljivo slušajte. Kopajte duboko i zapitajte se ko želite da budete. Ne šta, već ko – ako vjerujete uspjeh će vam doći, radite naporno, vjerujte sebi i svi vaši snovi će se ostvariti.”

U video-spotu vidi se Švarceneger kao šampion bodi-bildinga, kao i sjajan glumac, u filmovima kao što je Terminator. Vidi se i Švarceneger u studiju, dok repuje, kao i dok vježba u teretani u Los Anđelesu, piše Pipl.

“Prekrši neka pravila, sruši zid, ne plaši se da omaneš. Moraš da razmišljaš izvan ‘okvira’, bez muke nema nauke, ne želim da čujem da nešto ne može da se uradi, uvijek pruži, nešto će se vratiti. Moje ime je Arnold Švarceneger i ‘vratiću se’”.