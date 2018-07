Brena o novim zvijezdama: Imaju preglede, a niko ne zna gdje pjevaju

Pjevačica Lepa Brena kaže da se u vrijeme njene najveće popularnosti osamdesetih godina znao red na estradi. Ona je stava da pjevač vrijedi onoliko koliko koncerata ima, a ne pregleda na Jutjubu.

“Zaradu od prodatih ploča dobijali smo preko računa, kvartalno. Nekako se to znalo, šta kome i koliko ide. Danas postoje neki pjevači koji imaju po 20 miliona pregleda za pjesmu na Jutjubu, a ja uopšte ne znam gdje ti ljudi pjevaju. Kome pjevaju? Ako ne možeš da pjevaš uživo, to je ništa. Voljela bih da mogu negdje da pustim moju muziku i da dignem sve četiri uvis i ništa ne radim, ali to ne ide tako”, kaže Brena.