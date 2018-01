Dado Polumenta se povrijedio bacajući petarde

Crnogorski folker Dado Polumenta, povrijedio se bacajući petarde.

“Ovom fotografijom sam želio da napravim apel na sve ljude koji vole da bacaju petarde, a pogotovo na djecu, nisu to više petarde kao što su bile kada sam ja klinac bio, ovo su kineski proizvodi većinom i totalno su loši i opasni po život… Ja sam dobro prošao sa ova dva prsta sa 30 konaca, ne daj Bože da je to bio moj Dorijan ili i neko mlađe dijete, ruku bi mu raznijelo, jer se eksplozija dešava prije vremena… Bukvalno da ne stigne čovjek iz ruke da je izbaci. A imaju takvu moć razaranja kao dinamit… U Novom Sadu je bilo na hitnoj dosta ljudi i mladjih i starijih i u boljem i u gorem stanju. Čisto da podijelim ovo iskustvo, možda će nekog spasiti ili bar podučiti da obrati pažnju… Hvala od srca ekipi sa hitne, posebno Duletu (kolegi) koji me ušivao i hvala dragom Bogu spasao oba prsta. Voli vas vaš Dado i ne igrajte se sa ovim stvarima, zaista su opasne po život”, napisao je Polumenta na Instagramu uz fotografiju iz Hitne pomoći.