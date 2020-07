Đorđe David: Nikad se nisam drogirao

Iako ga doživljavaju kao sklonog drogi, muzičar Đorđe David kaže da ga taj porok nikada nije “uzeo pod svoje”.

“Droga me nikada nije privlačila ikao ljudi pričaju kako imaju provjerene informacije da sam narkoman, alkoholičar i ostalo. Par novina mi je platilo zbog takvih objava jer sam ih dobio na sudu. Imam samo da kaže da kada bi svi bili narkomani i pijanice kao ja, ova zemlja bi bila zemlja zdravih muškaraca. Nemam porov za to. Znam koliko je to zlo. Mnogo sam prijatelja i prijateljica sahranio zbog toga. Oni su bili ljudi iz uglednih porodica, ljepotani i ljepotice, ali su pali pod uticaj droge devedesetih godina”, kaže on.

Muzičar će se naći na sudu sa Andreanom Čekić, folk pjevačicom. Tužio ju je jer je za medije dala izjavu da je narkoman.