Kaya: Varala sam i tukla bivše momke

Pjevačica Katarina Ostojić Kaya, kaže da je kada je bila mlađa, prolazila kroz razne situacije sa momcima sa kojima je bila u ljubavnoj vezi. Nije joj problem da kaže da je varala partnere kao i da je bila više puta prevarena.

“Varala sam kad sam bila klinka, inače to ne radim. Sada više ne. Mene su varali mnogo puta. Zaista ne znam kada se rađa kod čovjeka ta potreba da prevari svog partnera. Situacija stvara događaj. Mislim da je tako”, otvoreno kaže Kaya i objašnjava kako izgleda to kada je neko prevari, a ona za to sazna.

“Izgleda prilično skandalozno. Tukla sam momke koji su me varali. Letjele su papuče, cipele, perje… Malo sam temperamentnija, ali uglavnom pređem preko toga”, ističe pjevačica i dodaje da bi i sadašnjem suprugu, proslavljenom DJ-u Džunioru Džeku, oprostila prevaru. Na pitanje da li bi i on tako postupio, poslije kraće pauze odgovara:

“Svašta, pa naravno. Zapravo, ne znam. To zaista ne znam”.