Šta su sve ljudi ostavili na Mjesecu

Od kada su američki i sovjetski astronauti po prvi put stali na površinu Mjeseca, ljudsko znanje o svemiru se značajno proširilo zbog eksperimenata koji su tamo sprovedeni. Međutim, na zemljinom prirodnom satelitu ostali su brojni tragovi ljudskih posjeta.

Medalje u čast Gagarina i Komarova

Nil Armstrong i Baz Aldrin prvi su ljudi koji su zakoračili na Mjesec 1969. godine, a tokom svoje posjete odali su počast Juriju Gagarinu i Vladimiru Komarovu. Iako su SAD i Sovjetski savez u to vrijeme bili glavni rivali, kosmonauti su shvatali da rade za opšte dobro, i da pridonose nauci.

Američke zastave

Of the 6 flags on the moon, 5 of them are still standing. The flag placed by Neil Armstrong flag during the Apollo 11 mission is not. pic.twitter.com/IEgQGYwFbz

— Liberty Flag Shop (@LibertyFlagShop) October 17, 2017