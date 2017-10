Danijele, jesi li ti normalan?

Nasilje prema LGBTIQ osobama je u porastu. Jedan od razloga je što ljudi žive sve slobodnije i sve su vidljiviji, kaže za DW Danijel Kalezić, crnogorski aktivista i predsjednik asocijacije Queer Montenegro.

On ističe da je u organizaciji prajda veoma bitna politička podrška.

“U Crnoj Gori ove godine nismo imali nijednog člana ili članicu vlade na Prajdu. Doduše ovo je bila prva godina kada ih nismo ni pozvali već smo pustili da vidimo ko će da dođe. Tako da smo, barem kada je o Podgorici riječ, vidjeli kolika je iskrena podrška”, kazao je Kalezić.

Prije dvije godine izjavio je da će u Crnoj Gori do kraja ove godine biti omogućeni gej brakovi. Međutim, do toga nije došlo, a nakon ovog Prajda Kalezić kaže da Crna Gora nazaduje.

“Pratimo svjetske trendove. Podrška LGBTIQ osobama počinje da bledi. No, sve što je urađeno, urađeno je tako da stvari ipak ne mogu da idu nazad, ali mislim da su određeni procesi usporeni. Vidimo u cijelom svijetu da političke strukture idu udesno i da su ljudska prava spuštena na agendi, samim tim i prava LGBTIQ osoba. S tim u vezi nama je nedolazak predstavnika i predstavnica vlade na peti Montenegro Prajd poslalo jasnu poruku. No, mi ipak očekujemo da će zakon o istopolnom partnerstvu biti usvojen do kraja sljedeće godine”, kazao je Kalezić.

Napominje da u CG postoji institucionalni porast transfobije.

“Imali smo nedavno slučaj kada u Ministarstvu unutrašnjih poslova nije dozvoljeno trans-ženi da promijeni ime. To su pravdali time kako samo muškarac može imati muško ime, a žena žensko. Oni su tražili dokaz o kompletnim procedurama prilagođavanja pola, što zakon ne traži. A to je jako važno pomenuti upravo zbog toga što smo s tim ministarstvom posljednjih godina imali jako kvalitetnu saradnju. Međutim, kada je došla nova vlada, došlo je do promjene i u tom smislu. Negativne”, kazao je Kalezić.

Nasilje prema LGBTIQ osobama je, ističe on, u porastu.

“Za to postoje dva razloga. Ljudi žive sve slobodnije i sve su vidljiviji, pogotovo mlađi. Svaka zemlja je to prošla: kako je rasla vidljivost, raslo je i nasilje. A drugi razlog je izostanak javne podrške, što je jedan od signala ljudima koji vrše nasilje”, kazao je on.

Kada se na Facebook-u postavljaju tekstovi sa LGBTIQ tematikom, tu su razni pogrdni komentari. Ima i onih koji govore ‘neka njih, neka rade to što rade u svoja četiri zida, ali to paradiranje to je prst u oko normalnom svijetu’.

Zato je novinar DW pitao Kalezića kako se odnosi prema takvim izjavama, te je li nenormalan.

“Ja držim da sam normalan. E to je dobro pitanje. To me niko nikad nije pitao. Hvala na pitanju. Sad možemo da uđemo u filozofsku raspravu šta je normalno. Mislim da su sve LGBTIQ osobe poprilično normalne. Ljudi smo kao i svi ostali. Prst u oko normalnom svijetu? Nismo mi nikome prst u oku. Riječ je o protestu jedne grupe ljudi koja nije zadovoljna odnosom društva i institucija prema toj grupi”, kazao je on.