Nema vožnje trotinetima i biciklima kroz Porto Montenegro

Brojni mještani Tivta i turisti sa malom djecom su prije tri večeri bili ne malo iznenađeni kada su ih, tokom šetnje kroz Porto Montenegro, presretali pripadnici obezbjeđenja elitnog tivatskog nautičko-turističkog centra sa porukom da njihova djeca ne mogu više voziti trotinete na šetalištu kroz taj kompleks.

“Djeca ne smiju da voze trotinete kroz Porto u vremenu od 19 do 23 sata”, rekao je novinaru bokanewsa.me jedan od radnika firme Securitas.

Građani koje je vrlo neprijatno iznenadio postupak pripadnika obezbjeđenja, komentarisali su zabranu djeci da voze trotinete, pitajući se što je sljedeće i da li će možda menadžment elitnog tivatskog nautičkog centra sada zabraniti i majkama sa djecom u kolicima da se kreću po promenadi da ne bi na njoj pravili gužvu i dječijim plačem i grajom, uznemiravali elitne jahtaše.

“Menadžment Porto Montenegra donio je odluku o zabrani voženja električnih automobila za zaposlene naselja, kao i trotineta, bicikala i rolera za posjetioce, samo na glavnoj promenadi tivatskog nautičkog naselja, na potezu od hotela Regent do prodavnice Bonela, u periodu od 19 do 23 sata u julu i avgustu, isključivo zbog očuvanja bezbjednosti djece i odraslih, a na osnovu velikog broja žalbi Tivćana i gostiju. Kako gosti i posjetioci Porto Montenegra znaju, kroz nautičko naselje na dnevnom nivou u sezoni prođe izmedju 16.000 i 20.000 ljudi, zbog čega je donesena odluka o zabrani voženja bicikala i trotineta i to samo na glavnoj promenadi, gdje je najveća frekvencija gostiju, posebno roditelja sa malom djecom. Napominjemo da nema i neće biti nikakvih restrikcija za dječja ili invaldiska kolica”, pojašnjeno je iz kompanije Adriatic Marinas koja razvija i rukovodi Porto Montenegrim.