Psi u Čanju mučeni, ubijeni pa ostavljeni

Na društvenim mrežama sinoć su se pojavile uznemirujuće fotografije i snimci ubijenih pasa iz Čanja, a građani su uznemireni torturom koju je neko sproveo nad životinjama. Kako se navodi na fejsbuk profilu aktivista za zaštitu životinja, u pitanju su mučne scene. Psi su mučki ubijeni jer se na njima vide tragovi nasilja, piše Dan.

“Kao i uvijek, po dojavi da su u Čanju otrovani psi otišli smo i vidjeli prizore koji su još gori od trovanja. Svi psi su zvjerski ubijeni, i to motkama, jer su psi krvavi što po tijelu, što iz usta. Sve je to moralo trajati veoma dugo… Niko ništa nije vidio, ni čuo, kao po običaju. Ne znamo ko je ovo uradio. Ove s like će uz pomoć naših prijatelja obići svijet. Pozivamo policiju, Komunalnu policiju, Opštinu Bar, da učine nešto. Pomozite da dobijemo konačno azil, tj. smještaj za bezdomne pse. Svi smo šokirani i u nevjerici. Nemam više riječi. Toliko je posrnulo naše društvo da je gotovo nemoguće oporaviti ga. Ko je ovo smio uraditi, ko se usudio, ko se ne boji odgovornosti”, navodi se na fejsbuk profilu aktivista za zaštitu životinja iz Bara i naglašava da će oni protiv N.N. lica podnijeti krivičnu prijavu.

I iz NVO „Prijatelji životinja” apeluju da se izgradi azil, kako bi pse lutalice sklonili sa ulica i spriječili takve užasne scene.