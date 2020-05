Umjesto koluta naprijed, đaci u OŠ Sutjeska učili da crnogorska nacija i crkva ne postoje

“U istoriji su se zvali Srbi, ovo su bili Srbi iz Srbije, a ovo Srbi iz Crne Gore. E sad pošto se Crna Gora odvojila kao ravnopravna država, niko ne voli da mu se ljudi po nacionalnosti zovu Srbi nego Crnogorci, iako nacionalnost kao Crnogorska ne postoji… Crna Gora se odvojila, ima svoju državu i hoće da ima crnogorski jezik i crnogorsku crkvu. E, tu je problem, što ne možeš ti sada što je do juče bila Srpska pravoslavna crkva da kažeš da je to Crnogorska pravoslavna crkva. Ne možeš jer nije to crnogorska već srpska pravoslavna crkva. E sad, narod ne želi da ide u Crnogorsku pravoslavnu crkvu jer ta crkva ne postoji…Zato narod šeta…”

Vjerovali ili ne, ovo je dio predavanja na času fizičkog vaspitanja u podgoričkoj Osnovnoj školi “Sutjeska”, pišu Dnevne novine.

Umjesto vježbi razgibavanja, nastavnica fizičkog održala je politički čas i obavijestila đake da “crnogorska nacija ne postoji”, kao ni crnogorska crkva i objasnila zašto “nije dobar” Zakon o slobodi vjeroispovijesti.

O ovom slučaju koji se dogodio prije otprilike tri mjeseca, Dnevne novine su saznale u jednom privatnom razgovoru, nakon čega su se obratili Ministarstvu prosvjete i školi koji su potvrdili da se ovo sve dogodilo i da je nastavnica dobila otkaz zbog “zapanjujuće zloupotrebe maloljetne djece u političke svrhe”. Iz Ministarstva jasno poručuju da neće dozvoliti da škole postanu mjesta “brutalne indoktrinacije”.

Šta je nastavnica fizičkog kazala na času, a o čemu postoje dokazi, Dnevne novine prenose integralno:

“Tvoj brat nije odavde, on je iz Slovenije, i prosto to Ministarstvo doživljava na drugačiji način. Ništa nije politizovano, ništa niko nikome nije odnio, prosto se u istoriji narod drugačije deklarisao, sada se deklariše drugačije… U istoriji su se zvali Srbi, ovo su bili Srbi iz Srbije, a ovo Srbi iz Crne Gore… E sad pošto se Crna Gora odvojila kao ravnopravna država, niko ne voli da mu se ljudi po nacionalnosti zovu Srbi nego Crnogorci, iako nacionalnost kao crnogorska ne postoji…

Pošto su u staroj SFRJ postojali Srbi, Hrvati i Slovenci, Crnogorci nisu postojali kao nacija, smatrali su se Srbima iz Crne Gore, Srbi iz Makedonije, Srbi u Bosni, jer nisu mogli da budu Srbi, Srbi kao nacionalnost, pošto im je vjeroispovijest drugačija. U Bosni, na primjer, postoje Srbi, Hrvati i Muslimani… Ali, Muslimani nisu Bošnjaci, to su sve po nacionalnosti Bosanci, njih ima i pravoslavaca i muslimana, i onda naš narod miješa nacionalnost i vjeroispovijest, ovdje ako misle da su Srbi, misle svi da su Srbijanci. Ne, Srbijanac je čovjek koji živi u Srbiji, a Crnogorac je čovjek koji živi u Crnoj Gori.

To je po tome gdje živiš, a po nacionalnosti su se ljudi odvojili… I sad ok, Crna Gora se odvojila, ima svoju državu i hoće da ima crnogorski jezik i crnogorsku crkvu. E, tu je problem, što ne možeš ti sada što je do juče bila Srpska pravoslavna crkva da kažeš da je to Crnogorska pravoslavna crkva. Ne možeš jer nije to Crnogorska već Srpska pravoslavna crkva. E sad, narod ne želi da ide u Crnogorsku pravoslavnu crkvu jer ta crkva ne postoji. To je srpska pravoslavna crkva…

Nekima smeta što se zove Srpska, jer misle da je to Srbijanska…E tu je problem, to nije srbijanska nego Srpska, u koju smo svi do juče išli, i sad ako nas puste da potpišemo zakon (Zakon o slobodi vjeroispovijesti) da sve što je crkveno postane državno, onda će i neke druge tačke u tom zakonu za koje narod nije informisan javno da se sporazumiju da tako bude do kraja i onda narod šeta, zato narod šeta.

Ne može neko da ti kaže do juče se slavio slavu Sveti Vasilije Ostroški, ili Sveti Ilija Prorok ili Sveti Luka i onda ti neko dođe i kaže ne, od sjutra se to zove ovako. Ako je moj đed, tvoj đed, njen prađed slavio Svetog Arhangela Mihaila, on će cijeli život da slavi tu slavu, to je Sveti Arhangel Mihail cijeli život, ne može neko da dođe i da ga prekrsti i da ti kaže to nije to. Ne možete da mijenjate nešto što su vaši korjeni. Neko pokušava da u to uvede politiku, a to nema veze sa politikom”.

Ovome ne treba komentar. Slučaj nastavnice fizičkog je sada, kako saznaju Dnevne novine na sudu, a kakav će biti epilog ostaje da vidimo.

Uprava škole je sprovela kompletan postupak utvrđivanja odgovornosti, uz podršku Ministarstva prosvjete koje je tražilo da se ovaj slučaj u potpunosti rasvijetli, što je i urađeno, nakon čega je uslijedio prekid radnog odnosa.

Ministarstvo prosvjete: Nećemo dozvoliti da škole postanu mjesta brutalne indoktrinacije

“Tačno je da je u ovoj ustanovi došlo do zapanjujuće zloupotrebe maloljetne djece u političke svrhe od jedne neodgovorne nastavnice. Zato smo sve vrijeme bili podrška upravi u namjeri da iskoristi sva zakonska ovlašćenja kojima raspolaže i najrigoroznije sankcioniše takvo ponašanje, jer nam je zajednička dužnost da školu učinimo bezbjednim, a ne mjestom brutalne indoktrinacije”, navodi se u odgovoru Ministarstva prosvjete na pitanja Dnevnih novina.

Iz Ministarstva podsjećaju da je svrha predavanja obrazovanje iz predmeta za koji su nastavnici zaduženi, te “učenje poštovanju, razvijanje sklonosti i talenata, a ne politička propaganda nad djecom, koju su vam roditelji poslali na čuvanje, razvoj i obrazovanje”.

“Odlučnom reakcijom, koja je rezultirala prekidom radnog odnosa, pokazana je jasna naša namjera, ali i obaveza, da učinimo sve da škola takva i ostane. Tako će, u svakoj sličnoj situaciji, bez ikakve dileme biti i ubuduće”, poručuju iz resornog Ministarstva.

Direktor škole Vesko Gagović kazao je Dnevnim novinama da je škola procesuirala slučaj u skladu sa zakonom.

“Tačna je informacija da je došlo do ozbiljnih prekoračenja ovlašćenja i zloupotrebe položaja od jedne nastavnice. U interesu je škole, odnosno djece da se takve stvari ne dešavaju, ali i da se ovaj slučaj ne politizuje. Ovo su vrlo ozbiljne situacije, te je škola procesuirala slučaj u skladu sa zakonom, a svoj posao ćemo nastaviti da radimo nepristrasno i profesionalno”, kazao je Gagović.