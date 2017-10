Zbog tatine sestre od strica, traže izuzeće i četvrtog sudije

Bliži se godina od kada je bivši generalni direktor RTCG Rade Vojvodić podnio prijavu protiv Javnog servisa i Savjeta RTCG, optužujući to upravljačko tijelo da ga je nezakonito smijenilo.

Uslijedilo je pokretanje sudskog spora koji nikako da dobije epilog, niti je u ovom trenutku izvjesno kada će se to dogoditi. Posljednji razlog zbog kojeg je pravni zastupnik RTCG tražio izuzeće jeste sumnja u pristrasnost sudije Katarine Janković, zato što joj je bivša direktorica TVCG Radojka Rutović, koja nije stranka u sporu niti ima ikakve veze sa ovim slučajem, dalja tetka, odnosno očeva sestra od strica.

Odluku o zahtjevu za izuzeće donijeće predsjednik Osnovnog suda u Podsgorici, pred kojim se vodi radni spor Vojvodića protiv Javnog servisa i njegovog upravljačkog tijela.

Janković je, prema saznanjima Dnevnih novina, četvrti sudija kojem je tokom proteklih 11 mjeseci od pokretanja tužbe, dodijeljen ovaj predmet, ali je svaki od sudija odbijao da ga rješava, odnosno ili bio izuzet ili sam tražio izuzeće.

Prema informacijama DN, predmet je kod sudije Milene Matović navodno stajao sedam mjeseci, pa je potom dat sudiji Mariji Bošković koja je tražila sama izuzeće, pa je dodijeljen sudiji Arseniju Gatoliniju koji je takođe tražio da bude izuzet, da bi nedavno predmet bio dodijeljen sudijici Katarini Janković. Ubrzo nakon izbora četvrtog sudije za slučaj smjene Rada Vojvodića, RTCG je tražila njeno izuzeće.

Rade Vojvodić, podsjetimo, razriješen je dužnosti generalnog direktora RTCG, 30. novembra prošle godine, dok je Radojka Rutović ostavku podnijela sedam i po mjeseci ranije, 14. aprila 2016, nakon neviđenog pritiska opozicije koja je potpisivanje političkog sporazuma o slobodnim i fer izborima uslovila upravo njenim povlačenjem.

U obrazloženju ostavke, Rutović je crnogorskoj javnosti saopštila da se radi o njenoj “ličnoj odluci i ličnom doprinosu traženja izlaza iz situacije u kojoj se našla Crna Gora”.

Mjesecima kasnije Savjet RTCG smijenio je Vojvodića koji je, 16. decembra prošle godine preko advokata Gorana Rodića, podnio tužbu Osnovnom sudu u Podgorici smatrajući da je nezakonito smijenjen. Iako sporovi iz radnog odnosa imaju prioritet, Vojvodić, kao i RTCG nikako da dođu do epiloga ovog slučaja, s tim što se sigurno Vojvodić mnogo više zainteresovan budući da očekuje nadoknadu od preko 100.000 eura ukoliko se pokaže da je nezakonito smijenjen.

Advokat Rodić za DN kaže da nema nikakvog razloga za ovoliko odugovlačenje.

“Za ovoliko odugovlačenje i opstruiranje postupka po tužbi u radnom sporu, koji je inače po zakonu hitan, prava adresa za odgovor je Osnovni sud u Podgorici. Za ovaj period čak ni predlog za privremenu mjeru koju smo podnijeli nije riješen. Sve to ukazuje i na moguće uticaje na sud, s obzirom na sva dešavanja u RTCG nakon nezakonite smjene Vojvodića”, kazao je Rodić Dnevnim novinama.

I drugi crnogorski advokati sa kojima su DN razgovarale ističu da je adresa za rješavanje jednog jednostavnog spora iz radnog odnosa isključivo Osnovni sud.

“Prosto je nevjerovatno da jedan spor iz radnog odnosa, a takvi sporovi imaju prioritet, može da čeka godinu, a da se ne rješava. Pogotovu je čudan posljednji zahtjev za izuzećem zbog sumnji u pristrasnost samo zbog toga što je bivša direktorica TVCG u nekom srodstvu sa sudijom. To bi imalo smisla da je Rutović stranka u sporu, što nije slučaj, već je to bivši generalni direktor RTCG Rade Vojvodić. No, stranke imaju pravo da iskoriste sve mogućnosti u postupku, a pitanje zašto se u baš u ovom slučaju toliko čeka donošenje odluke, možda leži u činjenici da bi u slučaju da Javni servis izgubi spor, u vrlo neprijatnu situaciju bio doveden i Savjet koji je nezakonito smijenio Vojvodića i RTCG koji bi morao da plati visoku odštetu. No, treba sačekati i vidjeti šta će uraditi Osnovni sud”, kazali su advokati DN.

Vojvodića je, sa pet glasova za i tri protiv, smijenio Savjet Radio-televizije Crne Gore, navodeći kao razlog taj što je poništio

Javni konkurs za izbor direktora TVCG zbog tehničke greške u tekstu oglasa, koji se odnosio na nivo obrazovanja kandidata.

“Razlog je jasan, smijenjen sam nezakonito, što pojedini u privatnom razgovoru sa mnom potvrđuju, i navode da je to bila greška. Sada treba opravdati nezakonitu smjenu. RTCG će biti na gubitku kad sve dođe do suda, a ukupni troškovi će iznositi preko 200.000 eura”, rekao je tada Vojvodić.