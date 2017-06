Stručnjaci za CdM: Povećanje PDV-a nije mjera štednje, to je nepošteno prema građanima

Kako bi konsolidovala javne finansije, Crna Gora nakon četiri godine ponovo uvodi udarnu mjeru-povećanje PDV. Tako ćemo od prvobitnog povećanja sa 17 na 19 odsto, od Nove godine imati novo i to 21 odsto, ali i veće akcize na gorivo, ugalj, cigarete… A sve to Vlada nam je saopštila juče na dan kada je naša zemlja primljena u porodicu najmoćnijih država. To je za ekonomsku analitičarku Anu Nives Radović vrlo simptomatično, ali i nepošteno prema građanima.

Prošli put je PDV sa 17 na 19 odsto povećan 2013. godine. Nakon četiri godine ovo je udarna mjera.

“U sijenci NATO integracija, ulaska u NATO, ceremonije, vijest o povećanju PDV-a zapravo je pogurana kao sporedna vijest i simptomatično je što je to urađeno. Pregovori sa MMF-om traju dovoljno dugo da se imalo vremena izvijestiti o ovome i prošle sedmice i ranije. MMF nije institucija koja igra na sopstveni rizik, jer od zemalja sa kojima ulazi u aranžmane traži isključivo tri stvari: otpuštanja, smanjenje zarada i povećanje PDV-a. Svi smo znali da će do ovoga doći. Vlada je svjesno izabrala ovaj datum. To je nepošteno prema građanima. Mi se ne bavimo suštinskim pitanjima, onoga od čega ćemo živjeti. Tempirati ovako nešto i ovako saopštiti građanima je dokaz da se Vlada prema građanima odnosi na najmanje fer način”, kazala nam je Radović.

Veći PDV znači i veće cijene i ugrožavanje životnog standarda građana. Ovaj porez se prebacuje na teret građana koji će sada sa istim i manjim platama moći da kupuju manje robe.

“Jasno je da svako povećanje PDV-a utiče na ukupne cijene, maloprodaju, automatski na pad životnog standarda. Povećanje od dva odsto nije mali iznos. To su značajna sredstva. No, to je nešto što nas je čekalo, samo je bilo pitanje vremena kada će da se primijeni. Da li je to prava mjera, vidjećemo. Situacija u javnim finansijama je dosta loša, da ne kažem kritična, pa je normalno da su morale da se preduzmu ove oštre mjere štednje koje kreću od 1.januara”, kazao je CdM-u ekonomski analitičar Siniša Lekić.

A Radović za naš portal jasno poručuje-povećanje PDV-a nije mjera štednje.

“Nove mjere koje Vlada uvodi pod izgovorom da je riječ o novim mjerama štednje prije svega su dokaz da Vlada uporno odbija da se suoči sa pravim problemom. Sve ono što se moglo uraditi prije sedam-osam godina, kada smo imali priliku da malo bolje konsolidujemo javne finansije, mi radimo sada. Riječ je o nečemu što je Vlada nazvala mjerama štednje, međutim ni na koji način povećanje PDV-a kao mjera koja nas sve pogađa ne može biti nazvana mjerom štednje. To je prije svega pokazivanje jedne nepristojnosti prema građanima, jer im podmećete nešto što je potpuno iracionalno. Sa druge strane, to je dokaz postojanja velikog neznanja u vođenju finansijske politike u Crnoj Gori. Prije svega, imamo stvari koje se kose sa stvarnim razumom, a oštećuju i privredu i standard građana”, kaže za CdM Radović.

Kada od Nove godine dođe do povećanja PDV-a postoje dvije mogućnosti koje direktno uništavaju domaću privredu i guraju je u sivu zonu.

“Kada se poveća PDV od januara naredne godine, trgovci imaju dvije opcije. Prva je da cijene prilagode povećanju PDV-a tako da njihova osnovica ostane ista, plus PDV. Znači, svaki proizvod koji danas košta 19 eura, od januara će koštati 21 eura. Tom logikom, kupac će se opredijeliti da li će kupovati te proizvode po ovom cijenama, što po ovim okolnostima nije dobro ni za čiji budžet. Sa druge strane, kupci imaju mogućnost da zadrže iste cijene, ali da se odreknu onog dijela zarade. Tako da će proizvod koji sada košta 19 eura, ostati toliko, ali će onu razliku za koju bi povećao, taj teret svaliti na sebe. On će onda biti prinuđen ili da smanjuje zarade zaposlenih ili da optušta, ili da štedi na kvalitetu na drugim stvarima, izbjegava ono troškove koje treba da plati i na taj način njegov posao oper trpi”, objašnjava Radović.

Ovim činom, dodaje ona, guramo veliki broj privrednika u crno tržište jer će značajn dio njih pronalaziti načine da ne plaćaju PDV.

Šta kažu građani?

Građani Podgorice dočekali su Vladine mjere poprilično ravnodušno. U razgovoru za CdM svi su se složili-protiv veće sile se ne može i šta god “glavni“ odluče tako će na kraju i biti.

Bato je privatnik već duži niz godina i Vladine mjere ga nimalo ne iznenađuju.

“Godinama držim svoju firmu i uredno plaćam porez. Jedino mi nikada neće biti jasno ako već povećavaju PDV zašto se putuje službenim automobilima na more, zašto se osjeća ovoliki jaz u Crnoj Gori? Nemamo zlatnu sredinu, nego bijesna kola lete sa jedne strane puta, a sa druge imamo totalno siromaštvo“, smatra on.

Penzionera Jovana je zaintrigiralo zašto je povećanje PDV uvedeno baš na dan ulaska u NATO, ali kaže da već to tako mora ići kada ništa na radi i sve je zatvoreno.

“Odakle Vladi pare bez ako neće da povećaju PDV. Ništa ne radi, nijedna firma niti fabrika, a prihodi od poljoprivrede su nam minorni. Vidjećemo kako će sve ispasti i koliko će nas koštati NATO“, dodaje on.

Studentkinja Gordana predlaže smanjenje plate političarima, ako se već govori o štednju.

“Tako bi se postigao najbolji rezultat. Političari primaju previše, a premalo rade. Onda bi se socijalna primanja omogućila samo osobama i porodicama kojima su potrebna a ne samo porodicama i osobama koji su politički pogodni“, navodi ona.

Preduzetnika Marka mjere su duboko razočarale.

“Sve ide nauštrb građana, ali ne možemo ništa da postignemo kao što vidite. Možemo samo da sagnemo glavu, a oni će i dalje da nas udaraju“, kratko je prokomentarisao on.

Šta kaže Vlada?

Vlada kaže da je cilj mjera fiskalne strategije da javni dug od 2019. godini uđe u blagi pad i značajno se smanji u 2020. godini na 67 odsto, kao i smanjenje deficita, sa očekivanim suficitom od 4,5 odsto BDP-a u 2020. godini.

Planirane mjere uključuju povećanje akcize na cigarete, alkohol, ugalj i gaziranu vodu koja se zaslađuje, te povećanje više, opšte, stope PDV -a, sa 19 na 21 odsto od 1. januara 2018. godine, dok niža stopa PDV-a ostaje nepromijenjena.

Biće zamrznuto i zapošljavanje u javnom sektoru tako što će po prirodnom odlasku sa posla tri zapošljena biti zamijenjena samo sa jednim. Mjerama je predviđeno i da lična primanja zapošljenih u javnom sektoru koji rade u grupi poslova A, B i C budu smanjena za šest procentnih poena, što zajedno sa smanjenjima od Nove godine čini ukupno 15 procenata.

Redizajnirana je socijalna politika, tako da će Vlada povećati socijalna davanja u slučajevima materijalnog obezbjeđenja porodice i u slučajevima dječjeg dodatka za 20 procenata.

S.Đukanović