Baranin strahuje da više nikada neće vidjeti dijete

Baranin Aleksandar Đorđević je obavijestio policiju i američku Ambasadu, da ne može da stupi u kontakt sa šesnaestogodišnjim sinom jer je, kako mu je rečeno, nelegalno napustio Crnu Goru sa svojom majkom 3. marta, piše Pobjeda.

Đorđević je slučaj prijavio policiji, koja je napravila zapisnik, ali su mu kazali da mu ne mogu vratiti dijete i sugerisali da podnese privatnu tužbu, jer dječak nije imao njegovu saglasnost za prelazak granice.

“Ima li što teže za roditelja nego kad ne zna gdje mu je dijete, u kom je gradu, državi, gdje spava i da li je dobro pitanjem”, počinje razgovor Đorđević.

Kako je rekao, njegov život se preokrenuo za vrijeme njegovog odsustva iz Crne Gore.

“Bio sam u Francuskoj od 27. februara do 18. aprila. Za to vrijeme njegova majka Saveta Poljak ga je ispisala iz srednje škole u Baru i odvela van zemlje. To sam saznao kada nijesam mogao da stupim u kontakt sa sinom i počeo da se raspitujem šta se dešava”, tvrdi Đorđević.

Prema njegovim riječima prije godinu bio je saglasan da njegov sin izvadi pasoš, kako bi mogao da putuje van zemlje, ali da nije slutio da će njegova majka to iskoristiti da ga odvede bez pozdrava i na nepoznatu adresu.

“Kada sam razgovarao sa sinom, nije bilo govora o tome da ode negdje van Crne Gore da živi. Sada mi je jasno da je sve to bio dio plana njegove majke. Da mi je samo rekla šta planira, ne bih imao ništa protiv, ali ovako, da ne znam gdje mi je sin, to ne mogu da dozvolim”, rekao je Đorđević.

On je napomenuo da mu je sin 2. marta ispisan iz škole, a 3. marta je napustio Crnu Goru preko Dobrakova.

“Da je izašao iz zemlje saznao sam u policiji, ali meni to nije dovoljno. Hoću da znam gdje mi je dijete i ko mu je dozvolio da ode bez mog pristanka. Otac sam mu, imam pravo na to, posebno jer se radi o maloljetniku. Sve što znam je malo, a ne mogu da stupim u kontakt s njim, niti da dobijem informaciju koja bi me smirila”, rekao je Đorđević.

Đorđević je kazao da pretpostavlja da je Poljak, koja je inače državljanka Bosne i Hercegovine, odvela sina u Ameriku i zbog toga se obratio američkoj Ambasadi, tražeći da mu pojasne kako je njegov sin, koji je inače crnogorski državljanin, izašao iz zemlje bez njegove saglasnosti.

“Čitav život sam posvetio sinu, što je i normalno. On mi je sve. Sa njegovom majkom nijesam bio vjenčan, ali to nikada nije uticalo na moj odnos prema sinu. Uvijek sam se trudio da budem tu za njega, svih ovih 16 godina i došao u Bar da živim kako bih bio blizu”, ispričao je Đorđević.

Navodi da sina nije vidio skoro godinu i da su nesuglasice počele kada je popustio u školi.

“Razgovarao sam sa njim i tražio da se posveti školi. Počeo je da zapostavlja obaveze i kada sam otišao u školu, naljutio se na mene. Majka mu je sve dopuštala, što je vjerovatno uticalo da se distancira od mene. Pokušao sam da mu objasnim da kada dođe kod mene kvalitetnije provodi vrijeme, a ne da je po čitavi dan na telefonu”, kazao je Đorđević.

On je najavio da će tražiti odgovore od američke Ambasade kako je njegov sin dobio vizu i ko mu je garant. Isto tako, tražiće odgovornost osobe koja je dopustila da njegov sin pređe granicu bez potrebnih dokumenata.

“Bez obzira na to što ima pasoš, on je maloljetnik i ne može da napušta zemlju bez moje saglasnosti. Neko je falsifikovao dokumenta ili prosto zažmurio na graničnom prelazu i tako me doveo u ovu situaciju da ne znam šta i kome da se obratim. Gdje da odem? Da krenem u Ameriku da ga tražim? Ne mogu ni da ga čujem, a kamoli da znam kako je. Idem od policije do komšija, raspitujem se, pokušavam na svaki način da nešto saznam… Ali ništa. Sve što znam je da je otišao i da ga možda nikada više neću vidjeti”, ispričao je Đorđević.