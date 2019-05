Podoficiru sa broda Jadran status svjedoka saradnika

Podoficir Vojske Crne Gore Miloš Kulić dobio je status svjedoka saradnika u predmetu formiranom zbog pokušaja šverca oko 60 kilograma kokaina vojnim brodom „Jadran”, piše Dan.

Odmah nakon hapšenja, Kulić je priznao krivicu, a na osnovu njegovog iskaza potvrđene su sumnje istražitelja, ali i otkriveni novi detalji o planu šverca droge u Tursku. Nakon Kulićevog iskaza, uslijedilo je hapšenje Tivćanina Radomira Osmajića.

Tokom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu, Kulić je priznao krivicu i do detalja opisao kriminalni plan. Njemu nakon toga, za razliku od ostalih osumnjičenih, nije određeno zadržavanje i odmah je stavljen pod pojačane mjere nadzora. Na saslušanju je dobio ponudu da u istrazi dobije status svjedoka saradnika, odnosno da za svoje nezakonite radnje ne dobije robiju ukoliko pomogne u otkrivanju detalja i saučesnika. Nakon pregovaranja, Kulić je, kako je „Danu” potvrđeno iz SDT-a, prihvatio tu ponudu. Ukoliko ostane pri tom iskazu do kraja krivičnog postupka, on neće odgovarati za učestvovanje u planiranom švercu kokaina. Od kada se nagodio sa tužilaštvom, Kulića na tajnoj lokaciji čuva vojna policija.

Kako sumnjaju u Specijalnom državnom tužilaštvu, Kulić je bio član kriminalne grupe koju su formirali Vladimir Račić, inače saradnik Darka Šarića, i Nikšićanin Dejan Rovčanin, koji su u bjekstvu. Nakon pronalaženja droge ne vojnom brodu, uhapšeni su i podoficir Duško Radenović i Kulić, a nakon dva dana lisice na ruke stavljene su i Radomiru Osmajiću. Radenović i Osmajić su se na saslušanju branili ćutanjem.

Kako je navedeno u naredbi za sprovođenje istrage, plan kriminalne grupe bio je da vojni brod „Jadran” iskoriste za krijumčarenje oko 60 kilograma kokaina u Istanbul, odakle je trebalo da uzmu istu količnu heroina i donesu je u Crnu Goru. Prema sumnjama istražitelja, Račić i Rovčanin direktno su izdavali naređenja ostalim pripadnicima kriminalne grupe sa kojima su imali sastanke.

Kriminalna grupa osnovana je 2018. godine, a Račićeva i Radenovićeva uloga je bila da planiraju izvršenje krivičnih djela, nabavljaju sredstva, odnosno vozila i kriptovane mobilne telefone, drogu i oružje.

SDT sumnjiči Kulića da je za određenu naknadu pristao da omogući da se na brod unese oko 60 kilograma kokaina. Drogu, koja je bila upakovana u 56 pakovanja, na brod je unio Radenović. Narkotike su, kako sumnja tužilaštvo, preuzeli u Tivtu od zasad neidentifikovane osobe. Tada su, kako se sumnja, preuzeli i dva pištolja i veću količinu municije. Pošto su narkotike prenijeli u svoje vozilo, uputili su se na brod „Jadran”, kojim je Kulić i Radenović kao službenici Ministarstva odbrane trebalo da isplove.