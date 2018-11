Đukanović u Oksfordskoj uniji: Crna Gora nema otvorenih pitanja sa komšijama

Crna Gora je država koja nema otvorenih pitanja sa komšijama. Prvi smo potpisali dva ugovora o razgraničenju sa BiH i Kosovom, to su prvi ugovori na prostoru ex Jugoslavije. Ti dobri odnosi nam omogućavaju da učestvujemo u mnogim regionalnim inicijativama. Mnogo ih je, u svakoj Crna Gora učestvuje, i u njima pokazuje dobru namjeru i umjeće da se prevaziđu podjele i sukobi koji su ometali i ograničavali ekonomski i demokatski razvoj u regionu. To je, između ostalog, poručio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prilikom izlaganja na temu „Evropska perspektiva Zapadnog Balkana – crnogorsko iskustvo”.

On je u zgradi Oksfordske unije održao predavanje gdje se osvrnuo na postignuća i ostvarenja savremene Crne Gore. Istakao je da se država približava svojim ciljevima, a prema riječima Đukanovića, najvažniji je da se stvore uslovi za evropski kvalitet života u Crnoj Gori koja će,, jasan je on, biti naredna članica EU.

Đukanović se osvrnuo i na tradicionalno prijateljstvo Crne Gore i Velike Britanije, te istakao da je čast biti predavač u ovom zdanju.

“Naročito ako predstavljate malu balkansku zemlju kao što je Crna Gora, jedna od najmlađih država u Evropi i svijetu. Neko je rekao da je Crna Gora zemlja sa najvećom proizvodnjom istorije, odmah poslije Vatikana, vjerujem da je to poznato i britanskoj javnosti. Ove godine obilježavamo 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Ovih dana se slavi stogodišnjica od Prvog svjetskog rata u kojem je Crna Gora bila na strani sila Antante. Anektirana je od strane Srbije i bez svog državnog imena postala sastavni dio kraljevine, što su prihvatile tadašnje velike sile u Versaju i tako je izbrisana stara evropska država sa geografske karte. Ostalo je upamćeno da je član britanskog parlamenta tada konstatovao: ‘Da se sa Crnom Gorom ne bi tako postupilo ni da se borila na strani naših protivnika”, kazao je Đukanović.

Naveo je da je savremena Crna Gora poznata jer je svoju nezavisnost obnovila mirnim putem po najvišim evropskim standardima na referendumu 21. maja 2006. godine, pod pokroviteljstvom EU.

“Danas nakon 12 godina Crna Gora je stabilna multietična demokratija koja se dinamično približava svojim strateškim ciljevima. Devedesetih godina Crna Gora je bila jedina repubilika na čijem prostoru nije bilo rata. Novo umjeće i savremena karakteristika Crne Gore je to što smo ’99 godine uspjeli da izbjegnemo bespotrebni rat u kojeg je tadašnja politika uvela Srbiju i Crnu Goru. Već tad smo odlučili da Crnu Goru uvedemo u društvo evropskih država. Odlučili smo da Crna Gora u vrijeme rata bude tretirana kao oaza mira na Zapadnom Balkanu. Danas primjećujemo da je to postala formula života u našem regionu, što smo bili preteče jedne dobre prakse. Upravo ti dobri multietnički odnosi unutar zemlje, poslužili su i kao dobra zaloga i za odlične dobrosusjedske odnose sa našim komšijama”, rekao je on.

Predsjednik je istakao da je namjera da se Crna Gora vrati Evropi, te da budemo podsticajan faktor da se Zapadni Balkan, koji je predugo bio van evropskog kolosjeka, vrati evropskom društvu.

“Ukoliko želimo da vratimo region Evropi onda moramo da uspostavimo društvene reforme, a to nije lak zadatak. Zbog toga opredjeljenje Crne Gore znači ulazak u neke nove stranice balkanske istorije. Zbog toga je puno otpora, jer se ljudi plaše nepoznatog. Zbog toga je ozbiljan zadatak koji stoji pred politikom država Zapadnog Balkana ukoliko žele da obezbijede evropski kvalitet života u našem regionu”, tvrdi on.

Crna Gora je, kako je istakao, dobro definisala svoj strateški cilj i ima jasnu viziju. Đukanović je naveo da je Crna Gora lider u pregovorima, te je dodao da je naša država prvi kandidat koji će sljedeći ući u Evropsku uniju.

“Mi ne želimo nikakve prečice ka članstvu u EU. Nije nam važan status, važan nam je kvalitet života. Želimo da naši građani žive kao svi građani EU. Želimo da proces pridruživanja Evropi teče normalno, bez bespotrebnog ubrzavanja, da sve što se uradi, uradi kvalitetno”, dodao je on.

Đukanović u Oksfordu boravi na poziv poziv predsjednika Oksfordske unije Stefena Horvata.

Podsjetimo, predsjednik je u posjeti Londonu, gdje se ranije susreo ministrom odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Gevinom Vilijamsonom i ministrom za Evropu Alanom Dankanom.

Đukanović je kazao da je neophodno prisustvo Evrope na Balkanu i da je u tom smislu od izuzetne važnosti držati politiku proširenja živom. Poručio je i da je borba za evropsku pesrpektivu Zapadnog Balkana, borba da sačuvamo Evropu. Crnogorski predsjednik istakao je da će Crna Gora i Velika Britanija jačati saradnju na polju sajber bezbjednosti.

A.Gajević