Jovanović: Irinej poziva da se ne biraju sredstva

Izjava srpskog patrijarha Irineja da postoje indicije da bi u Crnoj Gori moglo da dođe do fizičkih obračuna, čak i do prolivanja krvi, novinar i publicista Slobodan Jovanović tumači kao poruku narodu da ne bira sredstva, u ostvarivanju onoga zbog čega se okuplja. Publicista Danilo Burzan za TVCG je kazao da i ova izjava demantuje tvrdnje da Srbija nema namjeru da se miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.

<<<Irinej priziva sukobe u Crnoj Gori<<<

<<<Nuhodžić Irineju: Nema indicija da bi moglo doći do sukoba u Crnoj Gori<<<

Nije patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej bio zabrinut kada je prije više od godinu izgovorio da je položaj te crkve u Crnoj Gori gori nego u vrijeme okupacije Osmanlija, a položaj Srba kao u vrijeme Nezavisne države Hrvatske, kaže Jovanović. Nije brinuo, napominje, da li je takvim izjavama uvrijedio Crnu Goru i crnogorski narod, a sada je zabrinut zbog situacije u Crnoj Gori, jer, kako je kazao, može da dođe do fizičkih obračuna, čak i prolivanja krvi, navodeći da postoje indicije da bi se tako nešto moglo dogoditi.

Jovanović smatra da ni najnovija izjava patrijarha Irineja nije bezazlena.

“Nije lako komentarisati izjave patrijarha Irineja. Ne zato što su mudre ili dubokoumne, već zato što je neshvatljivo to što je to sveštenik, Božiji čovjek, a onda da je na čelu jedne crkve i to njen patrijarh”, kazao je Jovanović.

On smatra da je neshvatljivo i to što se niko iz javnosti Srbije ne oglašava povodom takve izjave, a čudno je i to što i oni koji u Crnoj Gori podržavaju litije nemaju komentar.

“Ako patrijarh crkve, koji je faktički organizator tih skupova po Crnoj Gori, pominje tako sukobe krvave po Crnoj Gori, moguće da će neki tu poruku shvatiti kao da ih on faktički upućuje da ne biraju sredstva kako će ostvariti ono zbog čega se okupljaju po ulicama. Nije to bezazlena izjava nimalo i naravno da jedan čovjek koji je na čelu crkve mora paziti šta govori”, istakao je Jovanović.

Izjava srpskog patrijarha nije iznenadila ni Burzana.

“Samo je nedostajalao da kaže za čiju krv se plaši. Nažalost, to što smo čuli od patrijarha Irineja, kao i mnoge druge izjave koje nam stižu iz Beograda, samo potvrđuje koliko je istinita njihova tvrdnja da se ne miješaju u unutrašnje stvari Crne Gore. Jer oni se samo plaše za Srbe u Crnoj Gori, inače se ne miješaju u naše poslove, tako ispada”, navodi Burzan.

On smatra da je sve to sastavni dio jake kampanje koja se vodi protiv crnogorske crkve i čvrstog uvjerenja da su na pragu tzv. pobjede.

“Jer vjeruju da je ova masovnost na tzv. litijama nešto što im daje za pravo da pojačaju pritisak. Ne samo da se plašim da se prerano raduju, nego bi dobro bilo da se okrenu svojim problemima, jer ih imaju mnogo više nego mi u Crnoj Gori, bez obzira na to što nam oni pomažu bratski da se borimo sa problemima nametnutim sa strane”, kazao je Burzan.

Izvjesno je, poručuje on, da takvi pritisci nikada neće prestati. Prirodni neprijatelj državnosti Crne Gore je velikosrpski nacionalizam na koji uvijek, kako zaključuje, možemo da računamo.