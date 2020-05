Koncern Vijesti nastavlja kampanju protiv Đukanovića

Nove analize medijskog prisustva crnogorskih zvaničnika pokazale su da se u slučaju predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, kada je riječ o koncernu Vijesti, ništa nije promijenilo u odnosu na prošlu godinu. Trendovi su ostali isti, stvaranje dominantno negativne slike o predsjedniku države, što izborom materijala, opremom tekstova, što fotografijama i karikaturama.

Tokom prošle godine, podsjetimo tri medija u okviru ovog koncerna TV Vijesti, ND Vijesti i portal Vijesti objavili su 3.327 informacija u kojima se pominje predsjednik Đukanović, od čega je čak 2.133 bilo negativnih, a samo 434 pozitivnih. Ostale su bile neutralne i odnose se na protokolarne aktivnosti predsjednika države.

U prva tri mjeseca ove godine (januar, februar, mart) analiza renomirane agencije koja se u kontinuitetu bavi praćenjem medijske prisutnosti crnogorskih zvaničnika i predstavnika političkih partija, pokazala je da je, naročito u martu ove godine, zbog pandemije novog korona virusa, došlo do manjeg pada u broju objava u kojima se pominje predsjednik Đukanović, ali ne i do promjene kursa u ovim medijima. On je ostao isti javnosti se i ove godine šalje dominantno negativna slika o crnogorskom predsjedniku.

Podaci su sljedeći: u januaru, februaru i martu predsjednik Đukanović se pominje u 850 objava u koncernu Vijesti, od čega je oko 510 negativnih informacija, a samo 131 pozitivna, ostale su neutralne i odnose se uglavnom na protokolarne aktivnosti šefa države.

U januaru su bile 320 objave 49 pozitivnih, 85 neutralnih i 186 negativnih. U februaru je bilo 325 objava 44 pozitivnih, 74 neutralnih i 207 negativnih obj ava. U martu je zabilježen pad informacija u kojima se pominje predsjednik države, što autori analize tumače fokusiranošću medija na pandemiju COVID 19. Tako je u ovom mjesecu zabilježeno 205 objava 115 negativnih, 38 pozitivnih, a 52 neutralne.

NEGATIVNA SLIKA I U VRIJEME KORONE

Trend u objavljivanju informacija o Đukanoviću u medijskom koncernu Vijesti takođe se jasno vidi i po broju planiranih i neplaniranih objava, odnosno informacija koje se odnose na protokolarne i državničke poslove predsjednika (planirane objave) i onih koje mediji sami biraju da plasiraju, što svojim kolumnama, što izborom materijala iz drugih medija ili kroz ocjene političkih i drugih subjekata (neplanirane objave).

Kako prošle, tako i ove godine, u medijskom koncernu Vijesti ogromna prednost daje se neplaniranim objavama, koje prelaze 80 odsto ukupnih informacija o predsjedniku države. Dakle, svega je oko 20 odsto informacija koje se odnose na njegove aktivnosti kao predsjednika države, sve ostalo je izbor i selekcija po volji uredništva ovih medija.

Upravo ovaj podatak koji je praktično identičan za svaki mjesec od januara prošle do kraja marta ove godine, pokazuje da se protiv Đukanovića preko koncerna Vijesti kontinuirano i bez prestanka vodi negativna kampanja. Podsjetićemo na brojke iz prošle godine koje su autori analize takođe apostrofirali u prilog ovoj tezi, a to da je za planirane objave ND Vijesti u 2019. godini ustupio 23.435 centimetara kvadratnih prostora, a za neplanirane čak 228.683 cm2, dakle deset puta više.

Što se tiče tema koje su uredništvu koncerna Vijesti poslužile za slanje negativne slike u Đukanoviću, u januaru i februaru primat je dat Zakonu o slobodi vjeroispovijesti. U martu, zbog pandemije novog korona virusa, oštrica kritika nije bila usmjerena na Đukanovića, jer kako navode autori analize, on nema direktnu odgovornost u očima političke konkurencije za aktuelnu situaciju.

Autori analize navode da je prvi put tokom dosadašnjeg monitoringa u martu uočena jedna pozitivna medijska prezentacija i to u informaciji objavljenoj na TV Vijesti 24. marta ove godine, povodom 21 godine od NATO bombardovanja SRJ, gdje se navodi da je „zahvaljujući politici predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića država bila tada znatno pošteđena razaranja…”

Međutim, ni u prošlom mjesecu kada je fokus bio na pandemiji i kada je došlo do pada informacija koje ukazuju na Đukanovića, pa čak i do jedne pozitivne objave, slika koju su o njemu slale Vijesti, kako konstatuju autori analize, “kumulativno je ponovo dominantno negativna”. To što je manje tekstova u kojima se Đukanović pominje u odnosu na januar i februar, posljedica je interesovanja medija, ali i ukupne javnosti, za COVID 19, a ne promjena uređivačke politike Vijesti u odnosu na predsjednika države.

Prava Srba u fokusu

Tema koja je i u januaru 2020. dominira i po ukupnom broju medijskih objava koje je generisala u publicitetu Đukanovića, a i po broju generisanih negativnih objava je tema naslovljena „prava Srba”.

Ova tema je generisala čak 118 negativnih medijskih objava, što je preko 50 odsto svih negativnih objava u ovom mjesecu.

Pod ovom temom sakupljene su one medijske objave koje se tiču usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i reakcijama na njegovo usvajanje, odnosno predlaganje (raspravu u parlamentu), zatim pominjanja Đukanovića u vezi sa litijama koje organizuje Mitropolija crnogorsko-primorska kao i reakcije političkih partija, medija i pojedinaca u vezi sa dva pomenuta slučaja.

Poruke preko fotografija

Detalj koji jasno govori da je riječ o namjeri da se predsjednik i sve što je vezano sa njim prikažu u što negativnijem svijetlu su fotografije.

Autori analize navode da je i “u prva tri mjeseca ove godine, kao i u svim prethodnim analizama, uočeno da su pozitivne objave (najčešće čestitke, telegrami) koje, iako nose pozitivnu poruku i kao takve bi trebalo da budu pozitivno konotirane, imaju negativnu prezentaciju, prvenstvno zbog fotografije kojom je objava opremljena”.