Sukob Kine i Indije: Poginulo najmanje 20 vojnika, na ulicama pale fotografije Si Đinpinga

Najmanje 20 indijskih vojnika je poginulo u sukobu sa kineskim snagama u dolini Galan, spornoj oblasti na koju pravo polažu i Peking i Nju Delhi, javlja RT.

Kako javlja Raša tudej, indijska armija je potvrdila smrt jednog oficira i dva vojnika, ali je zvanično objavljeno večeras da je 17 vojnika ranjeno.

UPDATE: At least 20 Indian Army soldiers died in clashes with China on Monday & Tuesday over the much disputed Galwan Valley. Indian media reports that as many as 43 members of the People’s Liberation Army have been injured or killed, but Beijing has not confirmed any reports.

