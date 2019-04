Tramp opet kritikuje Evropu jer ne prihvata džihadiste iz Sirije

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je danas kritikovao Evropljane jer odbijaju da prime svoje državljane koji su se borili na strani danas poražene Islamske države.

….European countries are not helping at all, even though this was very much done for their benefit. They are refusing to take back prisoners from their specific countries. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019