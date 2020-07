Dačić: Neću raditi protiv Vučića makar ne bio predsjednik SPS

Neću raditi protiv Aleksandra Vučića, a ako SPS većinski hoće da radi protiv Vučića, sigurno neću u tome učestvovati niti više ostati na mjestu predsjednika SPS-a, poručio je danas lider socijalista i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

“To su (pojedinci iz SPS-a) loši primjeri i zamolio sam predsjednika Vučića da mi šalje sve šta god ima neko moj da je napravio neku glupost. Mislim da je naša partija u cjelini ostala na onom putu koji sam ja za zacrtao još prvo veče protesta”, rekao je Dačić.

Podsjeća da je još tada iznio svoj stav osudviši ono što se dešavalo ispred Skupštine Srbije.

On je rekao i da je na djelu “pobuna dijela ljudi” iz SPS protiv njega, uz opasku da je “sve to dio specijalnog rata”.

Govoreći o istupima pojedinih članova SPS -a i ljudi koji imaju sa njima veze koji su podržali demontracije, Dačić je poručio:

“Već sam rekao, da svako ko učestvuje na ovim demonstracijama, ko ih na bilo koji način podržava i može da se dovede u vezu sa tim, ako ima neke veze sa SPS – da će snositi posljedice”.

Ipak, dodaje da ima tu i kadrova koji su “sa njihove strane postavljeni koji se ne ponašaju moralno u ovoj situaciji”.

“Što se tiče Gorana Trivana, o njegovoj odgovornosti ćemo raspravljati na Predsjedništvu stranke”, rekao je Dačić.

Dodaje da najoštrije osuđuje izjavu Novicu Tončeva i istakao je da Tončev nije smio uopšte da izgovori na bilo koji način blokadu saobraćajnica.

Dačić navodi da se u Srbiji vodi specijalni rat i da je jedna korak u tome i odvajanje SPS-a od Vučića.

“Zato sam i rekao da put ka rušenju Vučića vodi preko rušenja Dačića”, dodao je Dačić.

Takođe, Dačić ističe da je ubijeđen da je koalicija sa Vučićem u interesu Srbije, kao i da ništa što je u interesu Srbije ne može da bude protiv interesa SPS-a.

Kaže da svi ti istupi pojedinaca ljudi iz njegove stranke obesmišljavaju sve ono sto on radi.

Komentarišući to što su u pojedinim medijima bili naslovi poput “Dačiću budi faca i pređi u opoziciju”, kaže da se govori ljudima u SPS-u kako svi jedva čekaju da SPS ode u opoziciju i da će tada imati 20 ili 30 odsto podrške.

“Da će da dobiju podršku sa Zapada, a ako ja to neću, da će onda da krenu da me ruše u SPS”, kaže on.

Dačić dodaje da postoji jedna podatak koji je za njega fascinantan, a to je da je SPS osvojio 50.000 više glasova na lokalnim izborima nego na parlamentarnim, to se nikada nije desilo, što govori da su “više radili za lokalne izbore nego za parlamentarne”.

“Mi smo onda osvojili 10,4 odsto, a cilj nam je bio 10,9 odsto, znači 0,5 odsto manje odnosno oko 18.000 smo imali manje glasova nego što je trebalo po nekom našem cilju. Ali, 380.000 glasova koliko smo osvojili na lokalnim izborima je 12 odsto, e sada možete da zamislite… Ne mogu to da tumačim drugačije nego kao jedna veoma sumnjiv podatak i to tek treba da se analizira da li je u pitanju opstrukcija, mislim da jeste”, kaže on.

“Branim sistem i Vučića”

Ističe da svako treba da dobije šta je zaslužio i navodeći da su pojedini funkcioneri SPS-a krivi zbog učešća na demonstracijama naglašava da je to napad i na njega.

“Ja ne učestvujem u tome, aktivno od prve noći branim i ovaj sistem i Vučića”, istakao je lider socijalista.

Kaže da nikada nije vidio da se tako veliki broj ljudi spontano okupi na ulici za dva, tri sata, kao što je bilo poslije Vučićeve konferencije o pooštravanju epidemioloških mjera. U tom smislu navodi da se vidi uticaj stranih službi i da bi srpske bezbjednosne službe trebalo da izvuku pouku iz svega toga.