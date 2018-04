Tanja Bošković: Bila sam buntovnica pa sada samu sebe kažnjavam

Tanja Bošković, nekadašnja buntovnica, femme fatale Jugoslavije i velika glumica, posljednjih godina mir je pronašla u vjeri, da ne bi ranjavala ljude istinom radije je prećuti, a srećnom je čine posjete manastirima i razgovori sa monasima.

“Mora čovjek da bude svjestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, to je veliki dar, a ja sam bila buntovnica u mladosti. Ali, postoji nešto u kreativnom biću krajnje neposlušno. Starac Porfirije u svojoj knjizi piše, između ostalog, o tome da je kao mlad monah imao duhovnika koji mu je govorio sve šta treba da radi. Njegovo kreativno biće poželjelo je da izrezbari jednu grančicu i učinio je to, ali je dobio batine od duhovnika pošto nije tražio blagoslov. Da ne bih i ja dobijala batine, jer niko meni drugi ne treba da me kažnjava, sama to najbolje činim, prestala sam da maštam o monaškom životu. Meni je Bog dao darove da živim u svijetu i hvala mu na tome, nisam zaslužila ni to. Veliki je poziv od Boga, i to je blagoslov veliki za one koji su pozvani da idu u monaštvo. Ja nisam. Meni Bog to nije dao. Dao mi je darove razne, za prijateljstvo, za borbu, za umjetnost, dao mi je snagu lava, ali za poslušanje nije”, rekla je umjetnica za Gloriju.